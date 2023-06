Massa - Rossi, la fórmula que no logró calmar las internas/ Por Candelaria de la Sota

El primero en felicitar a la nueva fórmula en las redes sociales fue el gobernador de Tucumán, que desde el comienzo de la semana había estado instalado en Buenos Aires en busca de un lugar en la fórmula presidencia que —por algunas horas— logró. “Celebramos la unidad de nuestro espacio político y le deseamos éxitos a nuestros candidatos a presidente @SergioMassa y a vicepresidente @RossiAgustinOk, quienes expresan el consenso de las fuerzas que integramos @unionxlapatria”, escribió Juan Manzur en su cuenta de Twitter. Sergio Massa y Agustín Rossi sólo le pusieron un like.

Luego fue el turno de Eduardo “Wado” de Pedro, quien demoró un poco más a salir a hacer declaraciones. En el mediodía del sábado, el ministro del Interior publicó un tuit que decía: “El país enfrenta grandes desafíos. Siempre fu un militante y seguiré aportando a este proyecto desde el lugar que me toque, sin personalismos ni egoísmos. Vamos a construir la victoria de @SergioMassa presidente y @Kicillofok gobernador.

En este caso, Massa sí opto por responderle. “Gracias Wadito querido. Por tu esfuerzo y la unidad, aún cuando estabas frente tu propio desafío. Ojalá todos los compañeros y compañeras se enteren del esfuerzo que hiciste. ¡Unidos por la Patria!”, escribió el ministro de Economía y flamante candidato a presidente por Unión por la Patria.

Pero aunque todos en público hablan de apoyar la fórmula, puertas adentro quedaron muchos heridos tras las negociaciones contrarreloj que se dieron entre jueves y viernes, entre gallos y medianoche.

"Alberto llamó a Daniel con todo cocinado"

“Alberto lo llamó a Daniel con todo cocinado. Ya lo había puesto a Rossi de vice, y había logrado colar en las listas a Tolosa Paz y a Santiago Cafiero. No había margen para nada”, dijeron en el entorno de Scioli, donde afirmaron que él no se bajó de su candidatura, sino que “lo bajaron”. Y aseguraron que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires volverá a trabajar en la embajada argentina en Brasil hasta el próximo 10 de diciembre. Scioli no acepto ninguna candidatura de lo que le ofrecieron.

La llamada clave para que Scioli se bajara de la candidatura que venía sosteniendo hace meses, la hizo el propio Alberto Fernández. Lo hizo minutos después de conversar por teléfono con Cristina Kirchner, algo que no pasaba hace meses. No fue fácil. El interlocutor elegido el viernes por la tarde fue Juan Manuel Olmos, el vice jefe de Gabinete que suele interactuar de nexo entre la Casa Rosada y el Senado, en especial desde que el presidente y la vice cortaron todo tipo de comunicación personal.

Fue esa (demorada) charla entre Cristina y Alberto la que destrabó la fórmula Massa-Rossi que se conoció cuando faltaban poco más de 24 horas para el cierre de listas. Pero puertas adentro del ex Frente de Todos (hoy Unión por la Patria) sigue habiendo ruido.

El sector que responde a Juan Grabois —quien había depuesto su candidatura para apoyar a Wado de Pedro— anunció que siendo Massa el candidato quería competir en una PASO. Y hasta Máximo Kirchner puso en duda liderar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires para no tener que compartir la boleta con Santiago Cafiero, quien iria en 5 o 6to lugar a pedido de Alberto Fernández. Dimes y diretes de un espacio político donde lo que no abunda es la unidad.