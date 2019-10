ADEMÁS:

Frases destacadas de Mauricio Macri

• “Hemos resuelto problemas que existían desde hace décadas. Hoy estoy acá para pedirles que sigamos juntos trabajando por lo que falta. Logramos lo imposible en la Ciudad y también lo vamos a hacer en el país.”

• “Con el desarrollo de las comunicaciones, es imposible que un país se desarrolle sólo. Lo hace trabajando en conjunto con otros Estados. Cuando llegamos, Argentina era el país más aislado del mundo, su socio estratégico era Venezuela, y nosotros cambiamos eso. Todo esto lo hicimos con el objetivo de desarrollar trabajo y oportunidades para los argentinos. Con el marcado de la carne a China se generaron 50 mil puestos de trabajo. Firmamos el acuerdo UE-Mercosur y eso es vital. Lo que sigue es seguir con el Mercosur, Canadá, Singapur y seguir demostrando que el mundo para nosotros es una gran oportunidad.”

• “La ex-presidenta Kirchner condecoró al dictador Maduro, nosotros reconocemos a Guaidó. Acá no hay doble discurso, o se está con la dictadura o con la democracia.”

• “Cuando llegamos se habían roto las relaciones necesarias para combatir el narcotráfico. ¿Querían que avancen en el país? Nosotros llegamos y las recuperamos. Nos preocupan algunas definiciones en la oposición. Nosotros defendemos a la familia.”

• “Ya no existen países exitosos con altos índices de inflación. Argentina hace años que no crece ni puede reducir la pobreza. Hace 80 años que estamos con una inflación superior al 80%. No podemos seguir así, tenemos que cambiar. Pensamos que iba a ser más simple ordenar la economía, pero estoy esperanzado que veo que la oposición piensa cuestiones parecidas a las mías. Sé que la carga mayor fue a la clase media, pero el esfuerzo no fue en vano. Hoy estamos mejor que hace cuatro años y tenemos la base para seguir creciendo.”

• “Dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior y el otro para pagar la deuda fiscal. Nuestra deuda creció menos en proporción al PBI que la del kirchnerismo.”

• “Me alegra que el Frente de Todos ahora hable de corrupción, en el próximo debate vamos a tener mucho de que hablar. Alberto Fernández me acusa de destruir la economía, cuando él dijo que la que había destruido la economía fue Cristina. Que diga la verdad.”

• “Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, donde se respeta la diversidad y las diferencias entre nosotros. No concibo un país en donde no se respeten los derechos ni la libertad de expresión. Es inaceptable que en el siglo 21 haya desigualdades entre varones y mujeres. Lanzamos un Plan Nacional de Igualdad y para combatir la Violencia de Género. También tenemos que asistir a las mujeres, por eso mejoramos el sistema de emergencias y creado estadísticas.”

• “En el gobierno anterior la víctima de delitos no tenían derechos. Ellos son nuestra prioridad. Estamos contra los delincuentes. Tenemos que apoyar a las fuerzas de seguridad. Hubo mucho abandono.”

• “Estamos frente a la mayor revolución educativa y tecnológica de la historia. Ya no alcanza con leer o escribir, ahora hacen falta idiomas, robótica y computación. Queremos eso en todas las escuelas. Muchos chicos terminan el colegio con problemas en la evaluación de textos. Ya hemos capacitado 75 mil docentes en matemáticas y los resultados son buenos. Somos uno de los 5 países del mundo en poner robótica en los colegios. Les enseñamos a los chicos a conseguir los trabajos del futuro.”

• “Ciencia y Tecnología es uno de los cinco presupuestos que más aumentó en nuestro gobierno. ¿Kicillof va a poner narco-capacitación en las escuelas?”

• “Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Depende de nosotros. Volver a traer los temas del pasado no va a cambiar. Hemos cambiado la Argentina para siempre. Hemos vuelto al mundo. Si pudimos eso, como no vamos a poder arreglar la economía, pero tres años y medio no alcanza. Necesitamos más. Que este octubre histórico nos tenga dando vuelta la elección.”

