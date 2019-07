Durante su breve discurso, el jefe de Estado enumeró obras de infraestructura que se realizaron durante su gestión y consideró "insólito que en el siglo XXI estemos hablando de esto" pero recordó que "no podemos avanzar en ser parte de este mundo si no podemos conectarnos" en el país.

En otro tramo de su alocución, Macri elogió el trabajo de la gobernadora Vidal y resaltó que "la confianza" que tiene en la mandataria y su equipo "es absoluta". En ese sentido, el Presidente agregó que "eso te ayuda a delegar, a sumar, a usar toda la energía en construir y no andar dividiendo o especulando", dijo sobre este punto y resaltó la importancia de formar un equipo "que trabaja junto hace muchos años".

"Entiendo que para algunos sea solamente pavimento pero para otros significa llegar a una cloaca, tener agua potable, o el asfalto que le permite saber que tu hijo va a poder ir a la escuela" aunque llueva, señaló sobre la obra, que incluyó trabajos en diez secciones de la ruta 51, nueve de los cuales ya finalizaron.

El Presidente marcó que el gobierno nacional debió "intervenir en 17 mil kilómetros de ruta" porque, "o no existían, o estaban en pésimo estado".

"Y tuvimos que volver a poner en marcha algo tan importante para el desarrollo regional y federal como el ferrocarril de carga", afirmó, antes de indicar que se construyeron 750 kilómetros de vías.

Y, aseguró que "no se construían tantos kilómetros hace más de 70 años en la Argentina".

También sostuvo que hay "30 aeropuertos hechos a nuevo en 19 provincias" y destacó los esfuerzos realizados en materia de conectividad digital, que permitieron duplicar la cantidad de escuelas rurales que hoy tienen internet y extender la cobertura 4G del 16% al 90% de la población.

Además, enumeró los avances en materia de digitalización y desburocratización de los trámites del Estado, que permiten, entre otras cosas, exportar con facilidad.

"Había trabas burocráticas que muchas veces estaban acompañadas de un sobrecito, sino no salía nunca un papel. Todo es es lo que estamos cambiando", apuntó.

Sobre el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, lo definió como "una gran autopista de crecimiento al futuro" y "una posibilidad de mucho empleo".

Concluyó entonces que "sobre estas bases y con estas buenas relaciones con el mundo, estamos entrando a un proceso de 20 años de crecimiento y progreso".

Para el Presidente servirá "para que la clase media pueda crecer y proyectar" y para que "aquellos que hoy no están incluidos sean también parte, pero sobre bases ciertas".

Vidal, por su parte, aseguró que los vecinos no quieren "volver al tiempo de las promesas y los carteles que nunca se cumplían" porque merecen "vivir mejor" y destacó que junto al gobierno nacional se hicieron en la provincia "más obras viales que lo que hizo la gestión anterior".

"Los bonaerenses nos habíamos acostumbrado a rutas inseguras, con baches, pozos que se llenaban de agua, a ver accidentes todo el tiempo. En 2015 dijimos basta", expresó la mandataria.

La ruta 51 tiene una extensión de 735 kilómetros y atraviesa la provincia de Buenos Aires de norte a sur, hasta el corredor portuario de Bahía Blanca.

Con una inversión de $2700 millones, la obra comprendió la repavimentación de calzada y de banquinas, la señalización vertical y horizontal, iluminación y mejoramiento de puentes, alcantarillas e intersecciones y beneficia a los partidos de Ramallo, Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Olavarría y Coronel Pringles.

Más temprano, Macri había participado, también junto a Vidal, de la inauguración de una nueva planta y una línea de producción de snacks saludables de la empresa Molinos Río de la Plata, en Esteban Echeverría, donde destacó que "hoy nos estamos poniendo de pie".

Remarcó allí que su Gobierno inició cuando asumió "un cambio estructural, responsable, poniendo la verdad por encima de todo y respetándonos unos a otros" y recordó que "no hay Nación posible si no podemos respetarnos, si no podemos convivir en paz".