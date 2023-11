Mauricio Macri pidió ser querellante en la causa por el espionaje ilegal

“A partir de la difusión pública que ha tenido el trámite de la presente investigación tomé conocimiento de que sería víctima de las acciones ilícitas aquí investigadas. Dado que esta investigación ya se ha iniciado, y que cuenta con cabal y oportuno impulso y circunscripción de los hechos por parte del Ministerio Público Fiscal representado por el Sr. Fiscal Federal Dr. Gerardo Pollicita”, sostuvo.

“Sólo a modo ilustrativo, y para evitar estériles y dilatorios planteos, sucintamente expongo que sería víctima de injerencias ilícitas que surgirían a partir de un listado de abonados telefónicos ilegalmente intervenidos mencionado en supuestos informes de inteligencia, que contarían con membrete de Presidencia de la Nación - Secretaría de Inteligencia, donde se reconoce mi condición de LÍDER PRO, que datarían del año 2014, lo que acredita que el accionar delictivo desarrollado en mi perjuicio por estructuras estatales o paraestatales de inteligencia tendría su motivación, como mínimo, en cuestiones políticas”, afirmó.

Y agregó: “Dada la escueta información que tomó estado público no me encuentro en condiciones actuales de poder identificar fehacientemente a los autores materiales o mediatos, partícipes y encubridores de los hechos que me damnifican, sin perjuicio de señalar la expresa mención que se efectuara en la imputación fiscal dirigida, cuando menos, contra la persona de Ariel Pedro Zanchetta de quien desconozco de momento mayores datos de filiación”.

Espionaje ilegal: cómo sigue la causa

En el expediente es investigado el subdirector de Servicio al Contribuyente de AFIP, Néstor Fabián Rodríguez, quien el viernes último se presentó de manera espontánea en Comodoro Py 2002 para ponerse a disposición del juzgado y entregó su teléfono celular y su pasaporte, a raíz del hallazgo de comunicaciones suyas con el detenido Zanchetta, un expolicía que se presentaba como periodista y está acusado de espionaje ilegal.

Zanchetta quedó detenido y acusado de realizar espionaje ilegal a diferentes víctimas. El procesado se encuentra bajo la lupa del Poder Judicial en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto hackeo y la activación irregular de líneas de telefonía celular a distintos jueces federales y de la Corte Suprema.

image.png Ariel Zanchetta, detenido por espionaje ilegal.

En la causa también está detenido el joven misionero Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien ya declaró en diferentes expedientes vinculados a hackeos, y reconoció haber hecho maniobras de duplicación de SIM.

Los investigadores llegaron a Zanchetta y lo detuvieron a mitad de este año en la ciudad bonaerense de Junín, tras detectarse que realizó pedidos de informes a la compañía Sudamericadata, que funcionaba de forma irregular para prestar el servicio similar a la base Nosis, según indicaron fuentes judiciales, sobre distintos jueces, como los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

La coincidencia temporal de las búsquedas con los intentos de hackeos o de activación irregular de líneas a nombre de jueces hizo que los investigadores sospecharan de un posible vinculo entre Zanchetta y Nuñez Pinheiro del que no hay ningún otro indicio en el expediente.

Con domicilio en la ciudad bonaerense de Junín, el historial reciente de Zanchetta incluye además un pedido de información a la empresa Sudamericadata sobre el comisario mayor Diego Carbone, jefe de la custodia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: esa solicitud de información se realizó el día anterior al intento de magnicidio contra la expresidenta.