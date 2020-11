Mauricio Macri reclamó por las escuelas y Trotta le replicó

Macri publicó una carta titulada "Las escuelas ya deberían estar abiertas", sumándose así al reclamo de las entidades y grupos de padres para que se habiliten las clases presenciales, en el contexto de pandemia.

En la carta dirigida al diario Clarín, el ex mandatario argumentó que tanto la OMS como UNICEF aseguraton que las escuelas no son un lugar de contagio relevante, al tiempo que criticó la pasividad de los gremios de la Educación ante la situación y los acusó de defender intereses partidarios.

Asimismi defendió "la valentía de Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires" y dio tres motivos por los que debería volver la presencialidad: la ineficiencia de las clases virtuales, la emocionalidad de los niños y los niveles de desigualdad y deserción escolar.

"Soy optimista sobre el futuro de nuestra educación, porque hay docentes y familias que se expresan con convicción en la defensa de una escuela que impulse la movilidad social y sea fuente de esperanza y oportunidades. Ese es el debate que queremos dar. Pero tiene que ser con las escuelas abiertas. No hay razón para seguir esperando", expresó.

Por su parte, Trotta, se refirió a las declaraciones del ex presidente sobre la situación educativa en el país debido a la pandemia de coronavirus y lanzó una ironía como respuesta: "Me alegro que se preocupe por la educación, cosa que no ocurrió en su gobierno".

"Sufrimos cuatro años de fuerte caída de la inversión educativa. Suspendió programas como Conectar Igualdad, hoy faltan millones de computadoras porque su gobierno tomó la decisión política de no distribuirlas", expresó en declaraciones radiales.

Trotta defendió la gestión actual y dijo que desde el Gobierno trabajan en la construcción de consensos para una apertura cuidada de las escuelas a las clases presenciales. "La Ciudad ha iniciado sus actividades. Quizá el ex presidente le tendría que preguntar a los gobernadores de su fuerza política".

“Hemos dado los pasos institucionales a nivel federal que permiten una vuelta a actividades escolares. En 2021 la regla será la presencialidad”, finalizó el ministro.