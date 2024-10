Mauricio Macri reforzó su apoyo público a Javier Milei, pero lo tildó de violento

En una visita a la Bolsa de Comercio de Córdoba, quien también fuera jefe de Gobierno porteño y presidente de Boca consideró: “Hoy nos toca acompañar a quien ha tomado la posta de liderar el cambio, que es el presidente Milei. Nos toca hacerlo con generosidad, con altura, con honestidad”.

Macri también sostuvo que con el tiempo se irán conociendo más con Milei y se podrá potenciar la “sinergia” entre la experiencia que puede aportar el Pro y la energía de La Libertad Avanza. Además, remarcó la idea “de conocerse más, de generar más confianza” para ver “si se genera la vocación de trabajar en conjunto” de cara a las listas para las próximas elección de 2025. “Estratégicamente fue bueno”, afirmó en referencia al apoyo post primera vuelta, pero ahora subrayó que “debe haber más coherencia ideológica”.

Luego, en otro tramo de su discurso, evaluó positivamente la “autenticidad” del Presidente. “Practica el sincericidio. La sinceridad. A veces es demasiado frontal y violento para algunos, ‘los viejos meados’ creemos en otros tipos de formas. Pero su autenticidad es lo más valioso, porque así la gente lo va a ir conociendo. La gente votó a alguien sabiendo que tenía una psicología especial. La gente no es tonta, la gente votó a alguien con un mandato destructivo y de confrontación”.

“Vos no delegás, vos te desentendés”, recordó que le dijo en el verano a Milei, a quien calificó como “un discutidor maravilloso de ideas” mientras que él, como ingeniero, es un “constructor”. Señaló que, en el “diálogo constructivo” que mantienen, el Presidente le comentó “¿Vio que me ocupo más?”.

El exjefe de Estado se refirió al ingreso de dirigentes de su fuerza al Gobierno: “Para aquellos berretas que hablan de cargos, nosotros nunca fuimos por los cargos. El Pro vino a la política para hacer política de otra manera, para que el Estado esté al servicio de la gente y donde la gente nos dio la oportunidad de gobernar y en casi todos los aspectos mejoramos la calidad de vida de la gente”, afirmó.

Indicó que desde la Casa Rosada le pidieron “colaboración” en materia energética. “Fue un gesto positivo; paradójicamente eligieron a esta mujer (NR: María Tettamanti) que no había estado con nosotros, sí en la Fundación Pensar”. Al momento de agradecer a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) su tarea, pasó una factura al oficialismo nacional: “Lo hicieron sin mucho reconocimiento; los libertarios son un poquito así como una tromba”.

“Me honra mi coherencia”, declaró Macri, a la vez que reiteró que apoyar al Gobierno es parte de seguir con políticas de cambio. “Hemos estado juntos apoyando con honestidad el rumbo que le dimos a la Argentina entre 2015 y 2019, dejando de lado esto de si ‘me conviene o no’”, dijo y ejemplificó: “Hace muchos años lo descubrí y Boca me lo confirmó, cuando decidí no darle la dirección técnica a Maradona... A veces hacer lo correcto por más que no es lo conveniente a la larga vuelve a ser conveniente”. Se refirió además al apoyo de algunos parlamentarios radicales. “Nuestros primos [por los diputados de la UCR] lo han hecho, algo es algo”, dijo.

Javier Milei Mauricio Macri Asunción.jpg Javier Milei y Mauricio Macri, durante la asunción presidencial del libertario.

¿Alianza electoral con Milei?

Según Macri, Milei ganó las elecciones el año pasado porque “los argentinos, por más que nos empobrecemos sistemáticamente por abandonar las ideas liberales y hacernos propulsores de ideas populistas, seguimos siendo una sociedad de avanzada”.

“La gente, agotada de un fracaso sistemático, dijo probemos con algo distinto. La coalición golpeada que terminó en consolidarse en algo más juntos que cambio, abrió el camino a una propuesta rupturista como la de Javier. El cambio lo continúa él y nuestra tarea es, sin especular, acompañar los cambios. Hay cosas que no se pueden hacer más porque sino no hay futuro”, planteó. “Puede haber algún acuerdo entre el Pro y la LLA. Puede haber, sí puede haber”, afirmó.