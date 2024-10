Alberto Rodríguez Saá: "Cristina Kirchner no me lidera, genera los conflictos para liderarlos ella misma"

Detrás de ellos, en tanto, hay un buen número de dirigentes que ya hicieron público su alineamiento con uno u otro sector y otros tantos que todavía no lo anunciaron. Quien está en el primer grupo es Alberto Rodríguez Saá, el exmandatario de San Luis. Este lunes, durante una entrevista en Radio Splendid, aseguró que “Cristina Kirchner no lo lidera” porque “genera los conflictos para liderarlos ella” e indicó que si bien no puede confirmar que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “los apoya”, sabe que en la Provincia “va a ganar” la lista de Quintela.

En la misma línea, el puntano advirtió que lo que opine el gobernador de Buenos Aires “es importante”, como sucede con la palabra “de cualquier dirigente” con peso, como es el caso de Kicillof en el escenario político actual. "Las listas que hay no son iguales: hay una federal, con las provincias, y otra porteña. El kirchnerismo va a fracasar y hacen como que no se dan cuenta", opinó Rodríguez Saá.

Por otra parte, añadió que "en los años del kirchnerismo” no se resolvieron “ninguno de los problemas de Argentina" y que por ese motivo, el gobernador de La Rioja, “con sus ideales y su plan de gobierno”, es una opción “seria” para volver a poner al peronismo “en discusión".

Alberto Rodríguez Saá Interna PJ Cristina Kirchner.jpg Allá lejos y hace tiempo, una imagen de Alberto Rodríguez Saá y Cristina Kirchner compartiendo un encuentro laboral.

“Cristina es el liderazgo de conflicto, los genera. Es lo más feo que se puede conducir en la política. Es una incongruencia y una torpeza muy grande. ¿Dónde está la autocrítica de tener a (Daniel) Scioli?", declaró. Luego, expresó que cuando se presentaron el año pasado como una ‘nueva’ fracción del espacio “hicieron una tramoya” y “no les permitieron ser conducción”, sin embargo, “ahora se dio la oportunidad con Quintela” que “trabajó mucho y levantó las banderas del federalismo". “Seguramente no ganemos en San Juan y Santiago del Estero, pero en el resto del país, ganamos", concluyó.

Cristina Kirchner le respondió a Javier Milei

Quien fuera vicepresidenta de Alberto Fernández y dos veces jefa de Estado, entre otros cargos, le respondió a Javier Milei, luego de que el actual presidente asegurara durante una entrevista en TN que busca “ meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”.

¿Así que ahora también me querés matar? Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole ayuda a Macri", publicó Cristina en X como inicio de un largo descargo.

Embed ¿Así que ahora también me querés matar?



Estás nervioso y agresivo porque todas las idioteces que, durante años, dijiste en la tele y todavía seguís repitiendo son solo eso: idioteces. Y como no tenés las más pálida idea de lo que es la gestión del Estado terminaste pidiéndole… pic.twitter.com/sc7rrloPrG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 21, 2024

Luego, en otro tramo del texto, continuó: "Ya hubo una época en la Argentina en la que se pensaba que la muerte del adversario era la solución. De aquel tiempo podes preguntarle a tu Ministra de Seguridad que, de eso, puede dar cátedra. Así que dejá de amenazar y aprende a gestionar el Estado, porque ¿sabes una cosa Javier Gerardo Milei? Aunque me maten y de mí no queden ni la cenizas… tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena".

"P/D: Lo hago responsable a usted y a los medios que han habilitado discursos de violencia sin límites (que finalmente terminan con un intento de disparo en la cabeza), no sólo de lo que me suceda a mí, sino a otros peronistas, integrantes de otras fuerzas políticas opositoras y organizaciones libres del pueblo", cerró la expresidenta.