Máximo Kirchner encabezará un Encuentro de la Militancia en Morón

El acto, que fue confirmado por fuentes del FdT de Morón, está previsto para las 16, con transmisión en directo por el canal de YouTube del Frente de Todos de Morón, ya que se realizará en forma cerrada en la vieja cancha de rugby del Club Los Matreros, en el centro de Morón.

En el acto, el intendente local, Lucas Ghi, presentará a Kirchner, quien será el único orador.

"Es un plenario que lo vamos a transmitir por las redes del FdT de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto no va a acceder la prensa, pero sí vamos a pasar el discurso de Máximo a través de Youtube, dijo uno de los organizadores.

Será la primera aparición pública masiva del diputado tras el intento de asesinato de la Vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado.

Las mismas fuentes señalaron que concurrirán referentes de los partidos que conforman el FdT, integrado por el Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, Proyecto Sur, el partido Somos, el Movimiento Nacional Alfonsinista, el Partido de la Concertación FORJA, el Partido Comunista, Partido Comunista (Congreso Extraordinario), el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Unidad Socialista para la Victoria, el Partido Solidario y Nuevo Encuentro, entre otras fuerzas políticas.

Máximo tiene sentimientos encontrados ante una postulación de su madre. Máximo Kirchner, este sábado en un acto en Morón.

Las medidas de seguridad

Asimismo, afirmaron que por seguridad el evento será cerrado y solo podrán acceder los militantes que tengan una pulsera identificatoria.

"La capacidad del lugar es para 3.500 sillas y los militantes estarán sentados", señalaron.

El alambrado perimetral fue tapado con maderas y se podrá ingresar solo con pulseras que fueron repartidas previamente a las organizaciones políticas.

Todos los asistentes deberán estar sentados en sillas. No podrá haber gente parada. No habrá banderas ni bombos, no se podrá llevar ni mochilas ni bolsos, contaron desde la organización. Además habrá un doble cacheo.