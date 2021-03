Mercosur: Tenso cruce entre Alberto Fernández y Lacalle Pou

El encuentro virtual de los presidentes de los países que integran dicho bloque (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay como miembros plenos, Chile y Bolivia como asociados), se transformó en un tenso debate de ideas y posicionamientos ideológicos sobre los desafíos que enfrentará la región en el futuro.

El punto de discordia fue la flexibilización del arancel, un aspecto que viene generando rispideces entre los miembros y que desde el año pasado dejó a la Argentina en minoría por primera vez desde la conformación del Mercosur, ya que Brasil, Paraguay y Uruguay abogan por una rebaja, a los que Argentina pone una serie de reparos.

En el encuentro virtual, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró la propuesta de la reducción de aranceles y Luis Lacalle Pou manifestó su apoyo, aunque con una frase que incomodó a Alberto Fernández.

“Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse”, sostuvo el mandatario uruguayo.

Alberto Fernández no dejó pasar lo que consideró una alusión a la postura argentina y respondió: “Si nos hemos convertido en una carga, lo lamento, no queríamos ser una carga para nadie. Una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco y lo más fácil es bajarse del barco si la carga pesa mucho”.

Y agregó: “Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur”.

Alberto Fernández considera que se debe fortalecer al organismo multilateral y eso implica postergar la decisión de “flexibilizar” su funcionamiento interno.

El Mercosur cumple 30 años: Alberto Fernández llamó a sus pares a "profundizar la integración"

Bolsonaro, en cambio, apuesta por la flexibilización porque implica la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales al margen de los otros tres socios del Mercosur. Luis Lacalle Pou y Mario Abdo Benítez, acompañan la posición del presidente de Brasil.