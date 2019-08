"El Presidente ha dado respuestas a lo que han dicho las urnas y creo que es claro y valorable", dijo senador nacional y compañero de formula de Macri en diálogo con TN.

• Sobre las medidas económica del Gobierno para atenuar la crisis. "Queremos brindarle soluciones a la gente que ha tenido problemas. El Presidente ha dado respuestas a lo que han dicho las urnas y creo que es claro y valorable."

• "En principio no va a haber modificaciones con las metas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo se sigue llevando adelante como hasta ahora. Pero creo que el sector de la clase media necesitaba medidas concretas a partir de ahora, dirigidas a los trabajadores, los que se levantan a la mañana y hacen un esfuerzo."

• "La gente va a recibir bien estos anuncios, son medidas concretas e inmediatas. ¿Tenemos que ponernos en analistas y ver por qué no se hicieron antes? Uno hace lo que puede. El tiempo es ahora, lo importante es que se hagan."

• Sobre la propuesta de suspender la campaña que hizo Roberto Lavagna. "Lo de Lavagna me parece ridículo. La campaña no empezó, arranca en el mes de septiembre. Hay gente que necesita del Estado y el Estado está en todos lados. Es demagógico lo que dijo él, no suspende nada."

• Relaciones internacionales. "Lo de Brasil y Venezuela nos preocupa, tanto los dichos de (Jair) Bolsonaro como los de (Diosdado) Cabello. El riesgo es el aislamiento. No hay que caer en la chicana. Si fuese Alberto le estaría pidiendo una audiencia al presidente de Brasil. (...) Brasil es uno de los países más importantes del Mercosur. No es un juego pelearse con ellos. La diplomacia es clave, somos estados vecinos."

• "Lo de Alberto Fernández, comportándose como presidente electo, es una ridiculez. Él es un candidato, el más votado. Lógicamente tiene incidencia pero acá no hay transición. Puede haber un diálogo correcto como hizo Macri con él, de llamarlo, pero todavía faltan las elecciones, las verdaderas, las de octubre. El Gobierno no está derrotado y va a dar pelea."

