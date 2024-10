Milei asegura estar domando al "toro salvaje" de las universidades/ Por Candelaria de la Sota

Pero el primer mandatario -una vez más- se salió del libreto y eligió darnos a los medios un título más en su pelea con quienes reclaman por más financiamiento para las universidades. “Estamos domando a este toro salvaje, vamos resistir todo lo que haya que resistir”, dijo refiriéndose a que volverá a vetar cualquier ley que apruebe el Congreso que atente contra el equilibrio fiscal.

"Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar, si tengo que vetar a los jubilados, a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer, porque mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable. Así lo hice”, aseguró el presidente libertario.

"Ese grupo de delincuentes que no quieren ser auditados"

“En ningún momento se puso en duda la universidad pública ni el no arancelamiento (porque gratis no es nada). Si nosotros volvíamos a las andadas nos íbamos a 3.000 de riesgo país, porque empezábamos a ceder a las presiones. No vamos a tolerar que nos quiebren el brazo sobre el equilibrio fiscal ni ese daño sobre los argentinos por ese grupo de delincuentes que no quieren ser auditados, ahora los vamos a poder auditar, los chorros están en peligro”, dijo refiriéndose al dictamen de la Procuración del Tesoro que autorizó a la SIGEN a controlar los fondos de las universidades públicas.

Sin embargo, Milei no desilusionó a los académicos y banqueros que se dieron cita en las Jornadas Monetarias y Bancarias del organizadas por el Banco Central, porque durante su discurso -que duró más de una hora- también habló de la economía, el futuro de la inflación y hasta se animó a hablar del cepo.

“Hemos logrado que la inflación mayorista sea de 2,1%, pasamos de 17.000 a 28% anual”, dijo el presidente siempre haciendo proyecciones. Y precisó que “la inflación minorista pasó de 1.500% a 30 por ciento. Lo más interesante es que por diseño de política hay una parte de la inflación que es inflación inducida, por la tasa de devaluación pactada y por inflación importada”.

En tono pedagógico, Milei explicó que “la inflación verdadera del programa es de 1 por ciento. Si yo sacara el crawling (ritmo de devaluación mensual del tipo de cambio), automáticamente tengo solo 1 por ciento. La inflación hoy viene viajando al 13% anual. Si lo toman en términos de IPC y de IPM (inflación mayorista) y lo corrigen por pauta cambiaria, estamos en inflación de entre 13 y 25 por ciento”.

"El tiempo es de Dios" (hasta para salir del cepo)

Y enseguida se preguntó lo que muchos estuvieron discutiendo en un debate que comenzó el lunes y finalizó ayer cuando el presidente cerró el encuentro: ¿Cuándo saldrá el Gobierno del cepo? ¿Cuándo es conveniente hacerlo? “El tiempo es de Dios”, dijo Milei en tono más espiritual que económico.

Sin embargo, enumeró algunas condiciones que deberían darse para el levantamiento del cepo. “Cuando la inflación observada tienda a la inflación inducida, va a desapareciendo la inflación y el money overhang (excedente monetario) también, convergen los tipos de cambio, converge la tasa de inflación y conforme resuelvo los problemas de stocks y cuando se hace cero, se elimina la oferta de pesos, y puedo abrir el cepo aún sin dólares”, precisó.

“Mientras eso ocurre vamos a seguir resolviendo el problema de los stocks. Es día abrimos el cepo, Cuándo no lo sé pero cuando se dé todo ese conjunto de condiciones”, agregó. Y subrayó la importancia de la “lluvia de inversiones” que según él llegará con el RIGI. “ Cuando tomemos conciencia de mantener este rumbo, diez veinte o tres años, vamos a estar hablando del milagro económico argentino”, concluyó el presidente.