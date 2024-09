Milei confirmó que presentará el Presupuesto 2025 en el Congreso

"En nombre de la justicia y la igualdad, tuvimos un Estado omnipresente, controlador y opresivo que arrogó el derecho de robarle a unos para darles a otros, de acuerdo al capricho del burócrata de turno. En nombre de la solidaridad, tuvimos déficit fiscal en 113 de los últimos 123 años. Y quiero hacer una aclaración: en esos 10 años que no tuvimos déficit financiero fue porque Argentina estaba en default", dijo el mandatario al comienzo de su discurso realizado en el exCCK.

En ese marco, Milei anunció su visita al Congreso para presentar el presupuesto y profundizar en "las bases del déficit cero": "Por lo tanto, algunos menosprecian, cuestionan o minimizan algo que no se pudo hacer en 123 años, y nosotros lo logramos en el primer mes de gestión. Es nuestro compromiso seguir manteniéndolo. De hecho, próximamente estaré yendo al Congreso de la Nación argentina a exponer lo que son las bases del déficit cero para terminar de una vez por todas con este cáncer que es el déficit fiscal, las crisis fiscales y el desastre macroeconómico que ha hundido a Argentina en la pobreza".

En la misma línea, el mandatario amplió: “En este contexto de tanto déficit se castigo a los creadores de riquezas con impuestos impagables y se los condenó como villanos. Como no alcanzaron los impuestos se tomó deuda y cuando nadie nos quería prestar, porque éramos un mayor defaulteador serial, comenzaron a emitir dinero de forma indiscriminada".

La última vez que asistió al recinto parlamentario fue el 1 de marzo, en la Asamblea Legislativa.

Milei se refirió a la interna en La Libertad Avanza

El Jefe de Estado hizo referencia a las diferencias dentro de su espacio, remarcó la importancia de la organización y lanzó una fuerte advertencia para aquellos que no sigan la línea oficialista.

"No nos podemos dar el lujo de la dispersión y de las peleas. Solo estando juntos podemos ser fuertes, solo siendo leales de militante a militante y ayudándonos entre nosotros podemos defender a los argentinos de las garras del poder permanente. Trabajamos al servicio de una causa noble, verdadera y común, que es tanto más grande que cada uno de nosotros. Una causa por la que vale la pena dejar la vida", apuntó.

Y concluyó: "Solo abandonando nuestras aspiraciones personales podemos estar a la altura de lo que esta causa nos exige. No hay lugar para ambiciones personales. Solo así podemos ser fieles servidores de los millones de argentinos que confiaron en nosotros. Los millones que tuvieron la valentía de confiar que tener una vida mejor es posible. No les podemos fallar, cualquier persona que comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio, no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza".