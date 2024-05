Milei no descartó próximos cambios en el gabinete

"Usted cuando gestiona tiene hitos, el primer hito de este gobierno es el desenlace de la Ley Bases. Marcado ese hito, tenemos que hacer una evaluación de resultados. No solo de Posse, sino de todos los ministros", enfatizó Milei.

En declaraciones al canal LN+, el mandatario nacional aseguró: "Se revisan todos" los funcionarios.

"Usted llega a ese hito, revisa todo", subrayó el jefe de Estado, en una jornada en la que crecieron los rumores sobre la salida del titular de ministros de su cargo.

Al ser consultado específicamente sobre si Posse seguía en Casa Rosada, Milei no respondió, pero sostuvo: "El que no funcionó, se cambia". "Si sale Bases, tenemos que ir a la segunda parte, entra (Federico) Sturzzenegger como ministro", ejemplificó el Presidente y dijo que actúa como un "director técnico" que no arma el equipo igual si juega contra el Real Madrid que contra "Sacachispas".

En otro orden, el presidente aseguró que su acto en el Luna Park se financió con regalías de su libro derivadas a la empresa que pagó el alquiler del estadio.

"Esto salió de la mía", explicó Milei, luego de que se le cuestionara la fuente de financiamiento de ese evento.

Además, volvió a cuestionar hoy a su par de España, Pedro Sánchez, y dijo que es el "hazmerreír de Europa", a la vez que lo tildó de "incompetente, cobarde y mentiroso".

En medio de la crisis diplomática con España, Milei hizo una nueva mención del mandatario europeo y subió la apuesta en el conflicto.

"Si me agrede con falacias yo voy a reaccionar", resaltó el Presidente. Al ser consultado sobre qué pensaba del presidente de España, dijo que es un "incompetente, mentiroso y cobarde".

También apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que tildó de "incapaz superlativo", y sostuvo que en 2027 La Libertad Avanza (LLA) se quedará con el control de la provincia.

"No solo que le vamos a ganar en el 25, sino que en el 27 nos vamos a quedar con la provincia de Buenos Aires", enfatizó Milei.

Consideró que el mandatario bonaerense es "un incapaz superlativo" y "cuesta encontrar a alguien tan incapaz".

"No le alcanzan los recursos y va y pone recursos en otras provincias mientras tiene la suya dinamitada", evaluó Milei, en referencia a la entrega de patrulleros que hizo Kicillof a Santa Fe.