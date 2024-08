Milei orgulloso de haber eliminado el Ministerio de la Mujer/ Por Candelaria de la Sota

Milei -cómodo en su rol de comunicador- reiteró su satisfacción por haber cerrado el Ministerio de la Mujer mientras daba el discurso de cierre del Congreso de Inversiones Inmobiliarias que se hizo este jueves en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Allí, ante funcionarios y empresarios, volvió a insistir con que tanto el Ministerio de la Mujer -que según Fabiola no hizo nada para ayudarla- como el INADI eran utilizados políticamente por el gobierno anterior. Y recurrió a una kirchnerista para argumentar su defensa. “Estos días fui reivindicado, porque una periodista militante dijo que 'yo te creo hermana' era una cuestión retórica y de acción política. Terminó de confesar que era una forma de perseguir a opositores, cargándoles delitos aberrantes que después nos enteramos que cometen ellos”, aseguró en referencia a declaraciones de la periodista Julia Mengolini. Y agregó: “Ahora están preocupados por la pobreza, los indigentes, pero parece que en los cuatro años anteriores no había ni pobres ni indigentes”.

El "milagro" que el kirchnerismo niega

“Lamentablemente, la deshonestidad intelectual del kirchnerismo y sus aliados políticos nos obligan a contar por qué lo que estamos haciendo. En el resto del mundo se considera un milagro, mientras que acá comienzan a encontrar cosas como la pobreza y la indigencia, como si gestara en ocho meses”, dijo el presidente.

Milei, que fue aplaudido en varias ocasiones por el público presente, volvió a hacer referencia a la herencia que recibió del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. “Fue la peor herencia que recibió un gobierno en la historia argentina”, dijo e insistió en que la inflación anual se proyectaba "al 7.500% anual".

El amor convierte a Milei en poeta

Ya adentrado en los temas económicos -que son los que más domina y disfruta el presidente- sostuvo: “Estamos implementando una política de emisión monetaria cero. Cuando llegamos teníamos cuatro grifos de emisión monetaria abiertos, de una manera inundante”.

Tras la frase, sonrió y subrayó: “No me van a decir que no uso bien las metáforas ,¿no? Debe haber algo que me tiene hecho un poeta”, dijo sonriendo y refiriéndose a su flamante romance con Amalia “Yuyito” González. Los aplausos estallaron.

Horas después de que se conociera que la inflación de julio fue del 4% y que en ese mes no fue posible tener superávit fiscal, Milei se refirió a esas variables económicas.

“Aunque el número de julio da negativo, el déficit fiscal, en el acumulado nos sobra dinero. De hecho, en la cuenta del Banco Central tenemos 17 billones de pesos acumulados. El programa de déficit cero sigue y de acá a fin de años vamos a terminar absorbiendo 9 billones de pesos adicionales. Por lo tanto, el resultado fiscal está garantizado y ya hemos garantizado el rollover de la deuda para parte del año que viene”, aseguró Milei.

Embed Discurso Completo del Presidente Javier Milei en el Congreso de Desarrollos e Inversiones Inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires. pic.twitter.com/FRnUP8jBjs — Javier Milei (@JMileiElecto) August 16, 2024

"Nuca visto en la historia de la Humanidad"

“Argentina hizo un ajuste fiscal en 6 meses de 15 puntos del PBI, algo que no se ha visto nunca en la historia de la humanidad y de esa manera hemos parado la hiperinflación. En diciembre veníamos viajando al 17.000%. El último dato de inflación mayorista fue de 2,7% y anualizado, pasamos 17.000% al 35%. Como además tenemos una pauta de devaluación de 2% mensual, la inflación viene viajando a menos del 0,7% y eso quiere decir que anualizada, hoy la inflación estaría viajando de manera pura al 8% anual”, subrayó el presidente.

"Debe ser por eso que en el mundo hablan del milagro económico en Argentina y la miserabilidad de los econochantas y de los políticos no les permite reconocer la gesta heroica", aseguró. Dentro de esta “gesta heroica”, Milei incluye el orgullo que le produjo haber cerrado el Ministerio de la Mujer y el INADI.