Milei cierra cumbre ultraderechista en Brasil sin mencionar a Lula

El líder de La Libertad Avanza (LLA) se limitó a elogiar y abrazar el expresidente Jair Bolsonaro, el líder de la ultraderecha en Brasil y principal adversario político de Lula.

En su discurso ante Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Milei dijo: “Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”- El expresidente brasileño estaba presente en el escenario junto con otros dirigentes derechistas y el ministro de Defensa, Luis Petri; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milie; y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Embed Discurso del Presidente Javier Milei en la 5° edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Brasil. pic.twitter.com/YRTzMN30iK — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 7, 2024

A las 17, el jefe de Estado comenzó su discurso en defensa de la libertad económica y en contra de los gobiernos socialistas. “Hoy quiero hablarles de la receta económica y cultural del socialismo en América Latina, de que ellos están equivocados y nosotros tenemos razón”, dijo en primer lugar.

“En primer lugar, es notable que los socialistas comienzan con un periodo de bonanza económica, en un contexto de cuentas públicas ordenadas y precios de commodities en alza. En este primer momento, la economía crece, la sociedad gana en poder adquisitivo, el Estado recauda y el Banco Central acumula reservas", enumeró, para luego señalar que, acto seguido "los socialistas se enamoran de la popularidad generada por la bonanza que heredaron, se asustan de que no vaya a ser eterna y aumentan indiscriminadamente el gasto público para sostenerla”.

El mandatario argentino aseguró que, en esos contextos, los gobierno socialistas avanzan “subsidiando tarifas y servicios, aumentando el empleo público y repartiendo dádivas de distinto tipo, lo cual etiquetan como ‘inclusión social’”. Sin embargo, "cuando la plata se acaba, empiezan a aumentar los impuestos para recaudar más, pero a costo de contraer la actividad y reducir la inversión”.

"El peor de todos los males: la emisión monetaria"

Luego señaló que cuando no pueden recurrir al endeudamiento o a la creación de nuevos impuestos "recurren al por de todos los males, que es la emisión monetaria, destruyendo así el valor de su moneda y condenando a toda su sociedad a la pobreza”. Según dijo, se trata de un mecanismo para "tener cautiva" a la sociedad y "mantenerse en el poder". El costo "tarde o temprano, lo paga la gente".

"Una y otra vez, la historia demuestra que los mismos que se llenan la boca hablando de la democracia, de pluralismo y de opresión, son los que están dispuestos a romper las reglas e incluso interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el Palacio cuando el pueblo reclama un cambio", cuestionó el presidente argentino y enarboló una serie de ejemplo: "Miren a Venezuela que ya no queda ni un solo gobierno sensato en el mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria; miren lo que pasó en Bolivia en el 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional; miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil”.

Embed Un honor que no se otorga a corruptos ni a comunistas: la medalla triple "i" de @jairbolsonaro.



¡Felicitaciones presidente @JMilei! pic.twitter.com/P2GQwF1p0U — Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) July 7, 2024

Tras acusar al socialismo de ser culpable de "la matanza de 150 millones de personas" con sus políticas económicas, Milei fue más allá y negó que la izquierda "sea la ideología de los pobres y oprimidos". "Cada día queda más claro en América Latina que la izquierda es la ideología de los ricos, de los poderosos que controlan y tienen posiciones prominentes en la difusión cultural, todos entongados con el poder", denunció.

"Soplan vientos de cambio"

A continuación, habló sobre el presente económico y político de Argentina, donde aseguró que "soplan vientos de cambio", y le preguntó a los presentes: "¿Se imaginaron que alguna vez iban a ver a alguien como yo sentado en el sillón de Rivadavia? ¿A algún liberal libertario como presidente de algún país?", dijo y agregó: "La sociedad por primera vez en décadas rechaza el modelo estatista, que se agotó después de acumular montañas de miseria. La sociedad le está diciendo basta al socialismo del siglo XXI".

Sin embargo, el jefe de Estado apuntó contra la oposición argentina referenciada en el gobierno anterior por "poner palos en la rueda". "Después de todo el daño que han hecho, de dejar un país con 15 puntos de déficit consolidados, siguen haciendo lo imposible para boicotear la única salida al desastre que ellos generaron", criticó Milei.

"Están dispuestos a perjudicar a los millones de trabajadores argentinos con tal de ver fracasar al Gobierno", aseguró el economista libertario por el intento promovido por sectores opositores para frenar el DNU 70/23 y la aplicación de las nuevas reformas, lo cual, según dijo, está impactando negativamente en el arribo de dólares: "Sin inversión del privado no hay actividad económica genuina. Y no hay inversión privada si no es rentable para una empresa invertir. De modo que o no comprenden una premisa básica de la economía, lo cual los vuelve incapaces e gobernar como ya lo demostraron, o están tratando de boicotear al Gobierno".

Pese a los presuntos intentos de boicot, Milei defendió la tarea lograda hasta el momento: "Hemos logrado aprobar la reforma más importante de la historia de Argentina. Es cinco veces más grande que la de Menem. Si le suman el DNU, hoy son ocho veces más grande que la reforma más grande del país. Estamos llevando adelante la lucha contra la inflación y transformando a la Argentina. Vamos a salir de la miseria, les guste o no a los socialistas. No pasaran. No lo lograrán. Vamos a sacar al país adelante".

El encuentro de la CPAC es considerado el mayor y más influyente foro de conservadores y ultraliberales del mundo. El evento comenzó este sábado y se lleva a cabo en el Expocentro de Balneário Camboriú, que sirvió de plataforma para lanzar la candidatura 2026 de Jair Bolsonaro.

Durante la jornada del sábado varios de los exponentes (la mayoría funcionarios del Partido Liberal de Bolsonaro) destacaron la gestión de Milei desde su asunción en diciembre pasado y celebraron las recientes victorias de la derecha en varios países.