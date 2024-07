Pacto de Mayo: los jueces de la Corte Suprema no irán al acto en Tucumán

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti decidieron no asistir al encuentro que estaba previsto para el último 25 de mayo y fue pospuesto por las demoras en el debate de Ley Bases y el paquete fiscal, finalmente sancionados por el Congreso. Hasta ahora, no se conocieron los motivos de la decisión tomada por los cuatro jueces.

La novedad se supo en medio de las discusiones por la incorporación de dos nuevos integrantes de la Corta Suprema, sumada a la postulación del juez Ariel Lijo -apoyada por el gobierno de Milei- y una eventual ampliación del máximo tribunal judicial.

De todos modos, Rosatti, Maqueda, Rosenkrantz y Lorenzetti no serán los únicos ausentes en la firma del Pacto de Mayo. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, también adelantó su decisión de no participar del encuentro "Si es una foto de marketing del gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, afirmó en los últimos días.

“Si se pudiera discutir qué puntos son relevantes para un acuerdo o una puesta en común, ahí sí tengo contribuciones para hacer. Pero acá parece ser un contrato de adhesión que uno está obligado a firmar sin discutir nada. Esto no es un ‘pacto’ ni es ‘de mayo’, lo primero que merece es un cambio de nombre y luego una discusión de su contenido y sus resultados”, remarcó Kicillof.

Corte Suprema.jfif Los cuatro miembros del máximo tribunal no estarán en Tucumán.

Los jefes provinciales que tampoco viajarán a Tucumán para firmar el acuerdo impulsado desde La Libertad Avanza son Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa). Se desconoce qué decisión tomará Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En cambios, participarían Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno adelantó días atrás el texto que suscribirán los gobernadores en Tucumán. Estos son los 10 puntos del acuerdo.

1. La inviolabilidad de la propiedad privada.

2. El equilibrio fiscal inamovible.

3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.

4. Una educación inicial, primaria y secundaria ágil y moderna, con infraestructura plena y sin abandono escolar.

5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el crecimiento".

"6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias.

7. El compromiso de las provincias argentinas de encargarse de la explotación de los recursos naturales del país.

8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.

9. Una reforma previsional que de la total estabilidad al sistema y aporte a quienes aportaron con su vida.

10. Se abrirá al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.