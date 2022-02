Moreau y el acuerdo con el FMI: "Vamos a llamar la atención sobre los peligros"

Y uno de los primeros en hacerlo en el Frente de Todos fue el diputado nacional Leopoldo Moreau, quien esta mañana indicó: "En primer lugar hay que tratar de que la discusión no se distorsione, acá no se estaba discutiendo ' default sí o default no' porque con el FMI no hay default", dijo Moreau.

"Al contrario -siguió- los préstamos que se piden al FMI se piden para no caer en default con los acreedores privados pero con el FMI no hay default, hay mora, que es otra cosa".

"En segundo lugar se llegó a un límite en el que se corría la posibilidad de una corrida bancaria y de una devaluación, pero esa es una responsabilidad del ministro (Martín) Guzmán porque vino liquidando todas las divisas desde el inicio de su gestión innecesariamente con una negociación con el Fondo cuando todavía no había acuerdo", lanzó en diálogo con Radio 10.

"Le pagamos al Fondo Monetario Internacional sin tener un acuerdo, se equivocó en el inicio de la gestión", fustigó Moreau.

Embed

Más adelante el legislador nacional opinó que lo que debería haber hecho el Gobierno fue no sólo no recibir más pagos de parte del FMI, como pidió el presidente Alberto Fernández, sino también anunciar la cesación de pagos y llevar el tema a la Corte de La Haya, y que con eso "el final hubiera sido totalmente distinto".

"Si suspendíamos los pagos no hubiéramos llegado con la lengua afuera y casi sin dólares al tramo final de la negociación y eso es lo que nos ha expuesto a un acuerdo que está lleno de peligros", advirtió.

Criticó además que "en estos dos años, con los pagos al Fondo, se nos fue también todo el saldo comercial; tuvimos un saldo positivo y se nos fue".

Moreau-Maximo.jpg

En otro pasaje, el diputado advirtió que "recién hace 15 días el ministro de Economía notificó al presidente y a los gobernadores que el acuerdo no era de facilidades extendidas y ocultó que estábamos en un acuerdo que era una refinanciación de la deuda".

"Hemos vuelto, para el primer tramo del pago al Fondo, a un stand by, y eso es lo que ha permitido al Fondo el tema de las revisiones trimestrales", añadió.

"No es cierto lo que dice Guzmán cuando dice que el Fondo nos reconoció que la inflación es algo multicausal; no, nos reconoció nada, precisamente por eso nos exige ir a cero de emisión de emisión monetaria en dos años", puntualizó el diputado.

Sostuvo que esto supone "un frenazo enorme a la economía" y por lo tanto se buscará modificar el acuerdo cuando llegue al Congreso.