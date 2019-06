Moyano apoya a Cristina: "Ella entendió que pudo haber cometido errores"

En diálogo con radio La Red, el sindicalista reveló que dialogó con la ex presidenta y tras esa reunión logró concluir: "Todos en las crisis crecemos, las crisis nos enseñan a ser mejores a la luz de la experiencia".

"Yo creo que Cristina, con la experiencia y la inteligencia que tiene, también ha entendido que pudo haber cometido errores", manifestó.

De esa forma, aseguró: "La fórmula que ahora integra junto con su ex Jefe de Gabinete es la única que nos puede sacar de esta situación de gravedad terrible en la que estamos".

En ese sentido, pidió por Sergio Massa: "Estoy convencido de que se va a concretar porque nadie puede negar que Massa es una persona inteligente, capaz y de experiencia. Hará lo que más le convenga a la gente y en ese sentido creo que va a estar".

"Yo hago las cosas por convicción, no por conveniencia, por eso nunca me arrepiento de lo que hago, y en su momento critiqué la actitud de la ex presidenta de no escuchar, pero en la política nunca la critiqué", explicó el sindicalista.

Y sintetizó: "Antes peleábamos por el mínimo no imponible, hoy peleamos por un plato de comida".

"A las políticas de antes nunca las critiqué, en cambio con las políticas de ahora hay grandes necesidades, hay hambre, hay criaturas y familias que la están pasando muy mal", argumentó.

Para Moyano, "en la gente a la que el Gobierno le mintió hay una gran convicción de que no se van a volver a equivocar", en las elecciones presidenciales de octubre próximo.