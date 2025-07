Kicillof le apuntó a Milei: "Mientras frena obras, nosotros seguimos invirtiendo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una serie de actividades en los municipios de Carlos Tejedor y Florentino Ameghino, donde, además de inaugurar obras y entregar equipamiento, cuestionó con dureza las políticas del presidente Javier Milei.

“Mientras Milei frena las obras y abandona a nuestro pueblo, nosotros continuamos invirtiendo y trabajando para que haya más salud, más seguridad y más trabajo”, afirmó.

Desde Carlos Tejedor, al oeste de la provincia, Kicillof advirtió sobre los efectos del ajuste nacional: “Producto de las políticas del Gobierno nacional, la plata no alcanza y todo está parado”. Allí, el mandatario provincial inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), equipado con seis consultorios y espacio para capacitaciones, y entregó una ambulancia, un ecógrafo y patrulleros. Además, anunció una obra vial sobre la Ruta Provincial N°68 con una inversión de más de 13.000 millones de pesos.

“No se pueden construir centros de salud de esta calidad si lo que prima es el ajuste, la crueldad y la motosierra”, lanzó el gobernador, en alusión a la política de recorte del Ejecutivo nacional.

Uno de los puntos más críticos de su discurso fue el recorte de fondos nacionales destinados a seguridad. “Cuando el Gobierno nacional cortó ilegalmente un fondo especial para fortalecer la seguridad, nosotros no nos quedamos quietos. Mientras esperamos que la Corte Suprema trate nuestro reclamo, reunimos los recursos necesarios para sumar 7.000 vehículos para la prevención y la lucha contra el delito”, sostuvo.

04-07-25 CARLOS TEJEDOR - Inauguración CAPS, Ambulancia, patrulleros y Ambiente - LATA (HD).mp4

En la misma línea, Kicillof encabezó en Florentino Ameghino un acto de entrega de patrulleros, acompañado por el ministro de Seguridad, Javier Alonso, y el intendente local, Nahuel Mittelbach. Durante la jornada, se otorgaron también 207 escrituras gratuitas a familias del distrito y se entregó equipamiento ambiental para promover el turismo sustentable y la conciencia ecológica.

“Jornadas como la de hoy son nuestra respuesta a los sectores que quieren desvalorizar el rol del Estado”, expresó Kicillof. “Si sacamos al Estado del medio, no solo no vamos a solucionar ningún problema, sino que nos quedaríamos sin rutas, sin hospitales y sin escuelas. No vamos a permitir que avancen sobre los derechos que nuestro pueblo conquistó con tanto esfuerzo”, enfatizó.

Según se informó, los nuevos patrulleros fueron adquiridos con fondos provinciales. Desde el inicio de la gestión, Florentino Ameghino recibió un total de nueve móviles policiales. En ese contexto, el ministro Alonso destacó la creación de un fondo de 170 mil millones de pesos “mediante el cual incorporamos patrulleros, motos y triplicamos los recursos que reciben los municipios para sus policías comunales”.

Kici2.jpg

El acto contó también con la entrega de equipamiento ambiental: bicicletas para fomentar el turismo en el Parque Municipal, composteras domiciliarias y comunitarias, kits de huertas ecológicas, semillas y árboles nativos.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se entregaron títulos de propiedad a 207 familias. Mittelbach celebró el logro y aseguró: “Más allá de cualquier diferencia, hay algo mucho más importante: la responsabilidad de estar cerca de la gente y de sus necesidades”.

Durante su discurso, Kicillof defendió la presencia del Estado y destacó el rol de la producción y el trabajo como pilares de la identidad bonaerense. “Nuestro pueblo se caracteriza por dos aspectos sobre los que nunca escuché hablar al presidente Milei: producción y trabajo. Somos un pueblo solidario que pretende que los hijos y los nietos tengan mejores condiciones de vida que sus padres y abuelos”.

Cerrando la jornada, el gobernador reafirmó el compromiso de su gestión con el interior de la provincia: “En ninguno de los 135 municipios me han dicho que sobran escuelas, hospitales o rutas. Siempre nos piden más Estado para mejorar la calidad de vida. Ese es el camino que recorrimos estos cinco años, sin distinguir el color político de quien gobierne”.

Las actividades contaron con la presencia de funcionarios provinciales y municipales, entre ellos los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Nicolás Kreplak (Salud), y Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de asesores del gobernador.