“Los trabajadores no se agarraron el Covid en un viaje al interior de funcionarios, se lo agarraron laburando, pelándose el orto para que no falte la comida, el combustible y los caudales. Le pedimos al compañero Alberto Fernández que revea la situación y si no el jueves que viene reventamos la Plaza de Mayo hasta que le devuelvan el último centavo a los trabajadores”, aseguró Moyano.

El reclamo del dirigente de Camioneros apunta a que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) cubran los costos de los tratamientos médicos derivados de los contagios de coronavirus, en sintonía con las resoluciones dictadas en 2020 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) cuando no era necesario probar que la afección se produjo en el ambiente laboral.

OSIwfi4K.jpg Pablo Moyano fue el orador.

La cobertura de los casos de coronavirus como enfermedad profesional no listada del DNU 39/21 continúa a cargo del sistema de riesgos del trabajo para aquellos casos de trabajadores de la salud y miembros de fuerzas de seguridad federales y provinciales que cumplan servicio efectivo, extendiéndose hasta 60 días corridos después de finalizada la emergencia sanitaria, el 1 marzo de 2023.

Mientras que con respecto del resto de los trabajadores, la cobertura concluyó el 31 de diciembre de 2021.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo había asegurado en un comunicado el 14 de enero que "los trabajadores tienen cobertura por la Covid-19 de acuerdo con el régimen que corresponda según la actividad", y sostuvo que el Decreto 260/20 que el gremio reclama prorrogar expiró el 31 de diciembre ante "el cambio de la coyuntura sanitaria por la exitosa implementación del programa de vacunación" nacional.