Murió Norberto Di Próspero, histórico dirigente de los trabajadores legislativos, a los 61 años

El titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL) llevaba más de dos décadas al frente del gremio y transitaba su sexto mandato consecutivo.
Norberto Di Próspero, quien lideró durante más de 20 años la Asociación del Personal Legislativo (APL), falleció este miércoles a los 61 años, mientras cumplía su sexto mandato consecutivo al frente del sindicato que representa a los trabajadores del Congreso de la Nación. La noticia fue comunicada por la propia organización gremial, que expresó su pesar por la pérdida.
A través de un comunicado, la comisión directiva de APL manifestó su acompañamiento a los familiares del dirigente y se puso a disposición para organizar la despedida. Además, anunció que la sede sindical permanecerá cerrada por duelo este jueves 15 y viernes 16 de octubre. Los detalles de las exequias serán informados mediante los canales oficiales de la entidad.
Di Próspero construyó una extensa carrera dentro del sindicalismo legislativo. En julio de 2004 asumió la conducción de APL tras imponerse en las elecciones con la Lista Verde y Blanca frente a Ricardo Sablich, quien ocupaba anteriormente el cargo. Desde entonces, obtuvo sucesivas reelecciones, la última en agosto de 2025, y se consolidó como una figura de referencia para las autoridades de ambas cámaras del Congreso, independientemente de su pertenencia política.
Durante su gestión, tuvo un papel central en las negociaciones paritarias y en la defensa de la Ley 24.600, que establece el marco regulatorio para los trabajadores legislativos. También participó de manera habitual en discusiones vinculadas con el empleo público, las condiciones laborales y los salarios del personal parlamentario.
Además de encabezar APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), organización que nuclea a trabajadores legislativos de distintas provincias. Había sido reelegido recientemente para continuar en ese puesto hasta 2030.
Su actividad también alcanzó espacios de representación política y sindical. Era consejero nacional del Partido Justicialista y se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).
La muerte del dirigente generó expresiones de condolencia entre representantes políticos y organizaciones sindicales.
El bloque Justicialista del Senado lo recordó como un dirigente con una extensa trayectoria gremial y un referente del peronismo que permaneció durante más de dos décadas al frente de APL. En su mensaje, también acompañó a sus familiares y allegados ante la pérdida.
Por su parte, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados manifestó su pesar por el fallecimiento y destacó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Legislativo.
La CGT también publicó un mensaje de despedida en el que repasó su recorrido sindical. Según recordó la central obrera, Di Próspero había comenzado su actividad como delegado en 1998, fue el primer secretario general de FELRA y asumió la conducción de APL en 2004.
“Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, expresaron desde la organización. Además, remarcaron su trabajo en favor de los salarios, los puestos de trabajo y el reconocimiento de la labor legislativa.
El diputado Juan Grabois también se sumó a los homenajes y describió al sindicalista como un dirigente comprometido con sus representados, con firmeza para defender sus derechos y una importante capacidad política.
En su mensaje, destacó especialmente su cercanía con los trabajadores y recordó que recibía a quienes acudían a buscarlo, en un contexto en el que la noticia de su fallecimiento provocó tristeza entre quienes compartían sus jornadas laborales en el Congreso.
La muerte de Di Próspero abre una nueva etapa para la Asociación del Personal Legislativo, que deberá afrontar el proceso de reorganización de su conducción tras más de dos décadas bajo su liderazgo.
Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte presencia en las negociaciones laborales y por su capacidad de interlocución con distintos sectores políticos. Su fallecimiento deja un vacío en la representación sindical de los empleados del Congreso y marca el final de una etapa para una de las organizaciones gremiales más relevantes del ámbito parlamentario.
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