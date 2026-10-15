Murió Norberto Di Próspero, histórico dirigente de los trabajadores legislativos, a los 61 años

Además de encabezar APL, Di Próspero presidía la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), organización que nuclea a trabajadores legislativos de distintas provincias. Había sido reelegido recientemente para continuar en ese puesto hasta 2030.

Su actividad también alcanzó espacios de representación política y sindical. Era consejero nacional del Partido Justicialista y se desempeñaba como secretario de Asuntos Legislativos de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Las reacciones del sindicalismo y la política

La muerte del dirigente generó expresiones de condolencia entre representantes políticos y organizaciones sindicales.

El bloque Justicialista del Senado lo recordó como un dirigente con una extensa trayectoria gremial y un referente del peronismo que permaneció durante más de dos décadas al frente de APL. En su mensaje, también acompañó a sus familiares y allegados ante la pérdida.

Por su parte, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados manifestó su pesar por el fallecimiento y destacó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Legislativo.

La CGT también publicó un mensaje de despedida en el que repasó su recorrido sindical. Según recordó la central obrera, Di Próspero había comenzado su actividad como delegado en 1998, fue el primer secretario general de FELRA y asumió la conducción de APL en 2004.

“Hijo de un ferroviario y militante peronista, hizo de la acción colectiva una forma de vida”, expresaron desde la organización. Además, remarcaron su trabajo en favor de los salarios, los puestos de trabajo y el reconocimiento de la labor legislativa.

El diputado Juan Grabois también se sumó a los homenajes y describió al sindicalista como un dirigente comprometido con sus representados, con firmeza para defender sus derechos y una importante capacidad política.

En su mensaje, destacó especialmente su cercanía con los trabajadores y recordó que recibía a quienes acudían a buscarlo, en un contexto en el que la noticia de su fallecimiento provocó tristeza entre quienes compartían sus jornadas laborales en el Congreso.

El futuro de la conducción de APL

La muerte de Di Próspero abre una nueva etapa para la Asociación del Personal Legislativo, que deberá afrontar el proceso de reorganización de su conducción tras más de dos décadas bajo su liderazgo.

Su trayectoria estuvo marcada por una fuerte presencia en las negociaciones laborales y por su capacidad de interlocución con distintos sectores políticos. Su fallecimiento deja un vacío en la representación sindical de los empleados del Congreso y marca el final de una etapa para una de las organizaciones gremiales más relevantes del ámbito parlamentario.