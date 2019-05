NiUnaMenos | Presentan el Registro Nacional de Femicidios en el Congreso

En el informe detallan el número de femicidios cometidos por año desde 2015 hasta la actualidad. Además, realizaron un comparativo interanual y un desagregado de las cifras durante el Gobierno de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal.

Raquel Vivanco, presidenta del Observatorio, en diálogo con FM La Tribu, destacó: “Desde el 3 de junio de 2015 y el 20 de mayo de 2019, hubo 1193 femicidios en la Argentina, es decir un femicidio cada 29 horas en nuestro país en los últimos 4 años. En lo que va del año 2019 venimos relevando 133 femicidios, es decir, 1 femicidio cada 25 horas”.

El mes con mayor cantidad de mujeres asesinadas fue marzo, cuando se registraron un total de 33 femicidios, lo que representa uno cada 23 horas.

Con respecto al 3 de junio de 2015, Vivanco aseguró: “Significó un antes y un después en nuestro país en relación a la masividad que cobraron los reclamos por los derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Ahí se inició la marea verde que conquistó la media sanción del proyecto del aborto legal”.

“Si no hubiera estado ese millón de personas en la calle no se hubiera habilitado el debate. En el Senado se vio reflejado una falta de decisión política de este gobierno que en realidad no quería que esta ley saliera”, apuntó.

Con respecto al método de relevamiento utilizado para la realización del informe, describió: “Nosotras venimos observando y sistematizando la información como la publican los medios. Relevamos distintos hechos noticiables que hablan de mujeres que mueren por su condición de género en distintas circunstancias”.

Al respecto, aclara: “Sabemos que las estadísticas que elaboramos están por debajo de las cifras reales, porque no todos los femicidios o travesticidios o crímenes de odio son visibilizados a través de los medios gráficos o digitales que venimos observando”.

En cuanto a los datos más alarmantes, detalló: “El 17% de las víctimas de femicidio en estos cuatro años había realizado denuncias previas. El 71% de las mujeres fueron asesinadas en su vivienda y más del 80% de los asesinos son hombres del círculo íntimo o conocidos de la víctima”.

Finalmente, concluyó que con estos datos logran una base para reclamar políticas públicas ya previstas en la Ley de Protección Integral a las Mujeres pero que siguen sin implementarse.

Ante una situación de violencia de género, siempre es recomendable realizar la denuncia. Se puede llamar al 144 las 24hs. También se puede acudir a Comisarías de la Mujer y la Familia o, eventualmente, a cualquier comisaría cercana. También se puede recurrir al Juzgado de Garantía de turno o fiscalía. Acá, todos los organismos dependientes del Estado Nacional donde se podrán hacer las consultas y las denuncias pertinentes.