El ahora precandidato a Presidente brindó una entrevista hace una semana en la que no se guardó nada y dio fuertes definiciones políticas.

Alberto Fernández fue entrevistado el 11 de mayo de este año por María Julia Olivan en su programa Border Periodismo, emitido por Radio Nacional. Durante el diálogo con la periodista, el ex Jefe de Gabinete de Néstor Kirchner dio su visión sobre el panorama político y tuvo fuertes definiciones sobre Cristina Fernández de Kirchner, al afirmar que “quisiera que Cristina sea candidata o que se vaya a su casa, no quisiera que termine ungiendo a alguien, porque no podemos volver a recrear errores del pasado”.