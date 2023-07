"Nuestro desafío central es el trabajo", aseguró Gerardo Morales

"Es un gusto ver toda la energía y el empuje riojano para la gran batalla que estamos dando aquí y en toda la Argentina", expresó Morales, que estuvo junto con Felipe Álvarez y Julio Martínez, los candidatos que encabezan las listas de Juntos por el Cambio en la provincia. También asistieron Paulina Carmona, Julio Sahad, e Inés Brizuela y Doria.

Durante la recorrida por La Rioja, Morales se reunió con las principales entidades de la industria, el comercio y los servicios de la provincia. Además, visitó el laboratorio Saint Julien, la feria de emprendedores y finalizó con un acto en la sociedad italiana local.

“Con Horacio Rodríguez Larreta hemos tomado la decisión de conformar un espacio dentro de JxC amplio, grande, porque el país necesita una fuerza política potente para gobernarlo, este gobierno nos deja un país con muchos problemas”, sostuvo el precandidato a vicepresidente. Y agregó: "Ambos somos hombres de gestión, todos los días tenemos que tomar decisiones, y no creemos que solos podemos resolver la situación del país, creemos que se necesita un gran equipo y propuestas, un programa integral”.

En su mensaje, Morales subrayó que el "desafío central es el trabajo". "A 40 años de la recuperación de la democracia la deuda pendiente que tenemos es la necesidad de generar más producción y más trabajo para nuestro pueblo, que seamos un país federal”, señaló el gobernador jujeño y titular de la UCR.

“Yo soy un militante del federalismo, soy un hombre del norte que conoce el norte, que sabe que el pueblo del norte es un gran pueblo, y conoce la Patagonia y sabe de también de su gran pueblo”, agregó.

moralesenlarioja1.jpg Durante su visita a La Rioja, Gerardo Morales recorrió el laboratorio Saint Julien.

Gerardo Morales: "Tenemos un presidente que no decide"

Por otro lado, el precandidato a vicepresidente de JxC lanzó críticas contra Alberto Fernández: "No manda, habla para ponerla contenta a Cristina Kirchner, que lo maneja detrás de la cortina, aunque no se hace cargo y hace actos como si no tuviera nada que ver”.

"Cristina lo puso a Alberto y a Sergio Massa, que ahora quiere ser presidente. Si hace un año que Massa es virtual y realmente el presidente, con Alberto en la estratósfera y ella preocupada por la impunidad y por no ir presa”, continuó Morales.

Y cerró en La Rioja: "Así, con Massa al frente, con todo el poder, la economía está cada vez peor, la inflación genera cientos de miles de pobres todos los días. El ajuste lo está haciendo este gobierno”.