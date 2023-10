Nuevo posteo de Sofía Clerici: "Antes de conocer a Martin, siempre tuve cosas de valor"

En las últimas horas, Clerici puso en "privado" su cuenta personal de Instagram y volvió a referirse al tema: “Infórmense bien, mis años pasados, antes de conocer a Martín, siempre tuve mis cosas de valor: carteras, alhajas, etc. Trabajo de muy chica y siempre tuve novios adinerados, no políticos justamente. Nadie puede decir de mí que lo que tengo me lo dio tal persona... no hay pruebas”.

Incluso, se tomó el tiempo para responderle a una seguidora que le dejó un mensaje privado que rezaba: “Hola, Sofi, te banco. Esta gente de la TV cree que una mujer no puede comprarse una cartera o un reloj de marca. Y después se dicen feministas. Un beso desde Uruguay”. Como respuesta a ello, luego de hacer público ese apoyo desde el país vecino, Clerici detalló: “Una mujer se puede comprar sola lo que quiera”.

Durante el fin de semana y ante la exposición y Clerici tomó algunas medidas en sus redes sociales. La primera decisión fue bajar muchas de las imágenes que ella misma había compartido a sus historias de Instagram. Luego intentó explicar que el barco en el que se encontraban era propiedad de un amigo de la hermana -que vive en Marbella-, y que los objetos de marcas de lujo que ostentó en las imágenes, fueron simples compras personales.

En la red social donde cuenta con 2.2 millones de seguidores, con 3730 fotos y videos publicados, las controversiales imágenes con Insaurralde ya no son parte de su perfil. Por lo tanto, en la actualidad allí pueden verse distintas instantáneas de sus viajes, además de posar con los diferentes modelos de lencería que vende de su propia línea de ropa.

Denunciaron a Sofía Clerici ante la Justicia Federal

La modelo Sofía Clerici fue denunciada en la Justicia Federal al haber recibido lujosos regalos de un viaje que realizó con el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, a Marbella.

Según el denunciante, el abogado Gastón Marano, la modelo está inscripta en AFIP en la categoría más baja, con un límite de facturación de 116 mil pesos mensuales como venta de ropa interior, con lo cual no tiene capacidad económica para asumir esos gastos como los que mostró en sus redes sociales.

Es que luego de estallar el escándalo, en publicaciones en sus redes sociales, la modelo dijo que compró esas cosas con sus propios ingresos, algo que parece haber hecho para desvincular a Insaurralde.

Además, el denunciante aportó en la denuncia una foto de Jésica Cirio, ex de Insaurralde, con una pulsera también de la marca Cartier, lo que sería algo común la figura de Insaurralde haciendo ese tipo de regalos.