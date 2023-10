Otro resabio del "Yate Gate": Martín Insaurralde ni siquiera fue a votar

Todos esperaban su presencia. Sin embargo, el exjefe de Gabinete bonaerense -renunció a su cargo y a la candidatura a primer Concejal cuando estalló el escándalo- no apareció en la mesa 593 del Balmoral College, colegio ubicado en calle Manuel Castro 1536 de Banfield, para ejercer su voto.

“¿Están esperando a Martín? Suele venir temprano a votar, así que si no llegó hasta ahora es que ya no va a venir”, comentó al pasar una vecina, ante la presencia de varios periodistas y fotógrafos que esperaban por la llegada del ahora ex funcionario público. “¿Insaurralde? Olvidate, hoy ni aparece. En el barrio se lo busca, pero está perdido en combate” dijo otro vecino.

M yategate.jpg Imágenes de Martín Insaurralde junto a la modelo Sofía Clerici en Europa.

Con el correr de las horas se fue disipando la especulación sobre su presencia, hasta que cerca de las 18 horas -momento en el que cerraban los comicios- otro vecino que se acercó a votar a último momento se sumó a los comentarios y afirmó: “No viene eh, Martín hoy ya no viene”.

Luego del 'Yate Gate', el juez Ernesto Kreplak tomó una serie de medidas para averiguar la evolución patrimonial de Martín Insaurralde y de dónde salieron los fondos con los que costeó el lujoso viaje por Europa junto a la modelo Sofía Clerici. Además de los dos implicados, también aparece en la causa la ex pareja del peronista, Jessica Cirio.

Kreplak solicitó las declaraciones juradas y los recibos de sueldo de Insaurralde desde que ingresó a la función pública. Ttambién le pidió informes a la AFIP, al Banco Central, a la CNV y a una docena de organismos públicos, y documentación a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si hubo operaciones sospechosas en España -donde explotó el escándalo- y Uruguay -allí el político tendría una cuenta bancaria junto a Cirio-.