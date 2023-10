Lilia Lemoine protagonizó un escándolo al salir del cuarto oscuro: mirá las imágenes

Lemoine se presentó a votar en una escuela del barrio porteño Villa Santa Rita pero al salir del cuarto oscuro fue acusada de cometer fraude y discutió con las autoridades de mesa.

De acuerdo a lo que se observa en videos capturados por personas que estaban allí presentes esperando para votar, la influencer y cosplayer libertaria salió con boletas de Javier Milei en mano denunciando que estaban adulteradas. Tras una acalorada discusión con los fiscales, pudo emitir su voto.

“Ingresé al cuarto oscuro y vi que las de nuestro frente estaban impugnadas. Les habían puesto ‘nazi’ en la boleta de Javier y ‘pajero’ en la boleta de Ramiro (Marra). Entonces, primero me encargué de poner mi voto dentro del sobre y cerrarlo, y después salí con las boletas para entregárselas a los fiscales para que las sacaran, porque no se pueden usar”, expresó en diálogo con Crónica.

Y agregó: “Los dos fiscales de Unión por la Patria empezaron a increparme y a decirme que por eso no podía votar, que rompí la ley electoral. Me dijeron también que soy una asesina, entonces llamé al 911 porque Gendarmería no podía intervenir. Finalmente, la autoridad del colegio dijo que no rompí la ley e iba a poder votar”.

Aunque el momento no pasó desapercibido y generó el malestar de los demás votantes, de acuerdo a lo evidenciado por los videos que trascendieron. "Fraude, mal educada. Eso no se hace. Hace 50 años que voto y es la primera vez que veo una cosa así", le dijo una mujer.

Lilia Lemoine es la octava diputada en la lista de La Libertad Avanza, aunque es resistida por algunos de los propios militantes libertarios. Hace unos pocos días estuvo en el ojo de la tormenta por una polémica iniciativa que impulsó en el programa de Alejandro Fantino.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’?", fue la frase de la aspirante a entrar en la Cámara Baja del Congreso de la Nación.