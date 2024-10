Pablo Moyano amenazó con un nuevo paro: "Nos atacan y cuando nos atacan, nos defendemos"

Fue encabezada por Pablo Moyano (Camioneros), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Omar Maturano (La Fraternidad), Juan Carlos Schmid (FEMPINRA) y Raúl Durdos (SOMU) y Pablo Biró (Pilotos).

Embed Nuestro Secretario General @AlejandrooSalce estuvo presente en la conferencia de prensa de la Mesa Nacional del Transporte, con la presencia del cro. Pablo Moyano, quién expresó que hubo un altísimo acatamiento al PARO GENERAL del transporte pic.twitter.com/ZEopbff8Y3 — UDOCBA Central (@udocbacentral) October 30, 2024

“Recién estamos entrando en calor”, dijo uno de sus líderes. Y aunque destacaron que las protestas serán “dentro del marco de la ley y en paz”, le dejaron una amenaza a Javier Milei: “El Gobierno no sabe dónde se está metiendo”, afirmó Pablo Biró, del gremio de pilotos.

“Este es el primer paso del plan de lucha porque la semana que viene vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer de acá en más, pero únicamente es una estrategia de defensa porque nos atacan y cuando nos atacan, nos defendemos”, señaló Maturano.

El jefe de La Fraternidad marcó una diferencia entre “los que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar con el Gobierno”.

Poco antes, Moyano había aludido a la división que existe en la CGT por la actitud ante Milei, pero sin agredir a sus rivales internos: “Acá también está la CGT. La CGT somos todos y toda la CGT quiere confrontar como lo hemos hecho -enfatizó-. En definitiva, los que nos terminan cagando son los diputados del peronismo que votaron que los trabajadores paguen Ganancias, que les paguen 12.000 pesos a los jubilados y que le cagaron el aumento del presupuesto universitario. La clase política fue la que traicionó a los trabajadores”.

El dirigente de Camioneros resaltó “el apoyo del 100% de todos los gremios de transporte que convocamos la medida de fuerza: no circularon aviones, barcos, trenes de subte, camiones, taxis”, aunque mencionó que distinto fue en el caso “lamentablemente de los choferes de colectivos”.

image.png

Omar Maturano sobre el Gobierno: "Son jinetes de unicornios”

Omar Maturano, secretario general del sindicato de conductores de trenes "La Fraternidad" cruzó al Gobierno comandado por Javier Milei y aseguró que "son jinetes de unicornios y nosotros de caballos, están sobre algo que no existe". En declaraciones a Radio Splendid, señaló que el paro "es un 80% en todos los medios de transporte", que "algunos colectivos funcionan, con pocos pasajeros" y que, en ciertas localidades, esperan por muchos minutos.

"La estrategia de hoy es hacer paro como medida de fuerza para frenar el ajuste que está haciendo el Gobierno contra los trabajadores formales. A los informales no les pasa nada porque son más baratos", remarcó Maturano. Por otra parte, indicó que "los trenes andan muy mal" y que las formaciones están funcionando "con las condiciones mínimas de seguridad" y destacó que, incluso, lo informaron "antes del choque de Palermo".

Embed

También se refirió a la privatización de Trenes Argentinos y expresó que tanto "si la privatizan o la concesionan", el valor del pasaje se va a costar casi seis veces de lo que vale actualmente. "Hoy el boleto sale $240, si la privatizan o concesionan va a salir $1.500. Ya hoy no alcanza para viajar ni en los trenes, ni en los subtes, ni en los colectivos", indicó.

En la misma línea, manifestó que el sindicato tiene "información no oficial" sobre los cambios que aparentemente habría en la empresa y que se ajustarían a "concesiones, en vez de privatizaciones". "A mí me interesa que sea una concesión porque le tengo miedo al capital privado", añadió.

Para finalizar, se refirió a los mensajes que salieron por los parlantes delas distintas estaciones, a los que calificó como "spots del Gobierno" y que "si en lugar de Pablo Biró o Pablo Moyano" hubieran dicho su nombre "no se haría problemas". "Nosotros no obligamos a nadie a parar, el gremio es verticalista. Fuimos a una asamblea que se votó por unanimidad; no hacemos bloqueos en los paros. Solo no vamos a trabajar", concluyó