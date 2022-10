Pablo Moyano les pidió a Alberto y Cristina que se junten y cesen las disputas

“Necesitamos que la vicepresidenta y el presidente se dejen de joder, se junten y solucionen lo que sucede porque lo que hay enfrente es peor", afirmó en declaraciones radiales Moyano hijo, quien expuso la delicada situación social frente a una inflación interanual que podría trepar a los tres dígitos a fin de año y los conflictos sindicales por la suba de los salarios.

"Es lamentable que en un gobierno peronista haya gente que no tenga para comer, pero nosotros vamos a seguir bancando al gobierno", expresó el también referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona). Además, agregó: "Los trabajadores llevan adelante un reclamo legítimo y no me interesa si son de izquierda o derecha".

En paralelo, el camionero se refirió a su propia interna en la central obrera, que hoy lo mantiene enfrentado con los otros dos conductores del triunvirato, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicios), quienes ayer encabezaron su propio actor con la mayoría de los gremios cegetistas de “los gordos” y “los independiente” en Obras Sanitarias.

"Hay diferentes miradas en un mismo frente y eso no implica que se tenga que romper el mismo", dijo. Por otro lado, pese a las diferencias, se mostró a favor de que el sindicalismo tenga mayor representación en las listas del oficialismo en 2023, como reclaman sus antagonistas de la CGT: "Ojala que algún dirigente pueda llegar a conducir nuestro país".

El camionero ayer optó por no pronunciarse en el acto que organizó con sectores del PJ Bonaerense ligados al kirchnerismo. En compañía de los sindicatos que le responden en la CGT, las dos CTA y con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos aires, Axel Kicillof, y el funcionario bonaerense Andrés "Cuervo" Larroque, el cierre estuvo a cargo de Mario "Paco" Manrique, secretario adjunto de SMATA y hombre de su confianza.

A modo de cierre, dijo hay que resolver las divergencias dentro del oficialismo antes de las elecciones del 2023 y lanzó nuevas criticas a la oposición. "Yo estoy convencido que la derecha no puede volver más y vamos a hacer lo imposible para que no suceda". Para lograrlo, cerró con un mensaje para Alberto Fernández: "Tiene que poner lo que tiene que poner para salir adelante y nosotros vamos a estar ahí apoyándolo".