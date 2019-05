"Dios quiera que el pueblo argentino pueda derrotar a Macri en octubre en las urnas. Este modelo económico es insoportable", sostuvo el dirigente sindical.

En diálogo con CNN Radio, el referente del Frente Sindical para el Modelo Nacional advirtió que Cambiemos "va a dejar una bomba de tiempo para el próximo Gobierno, que sin ninguna duda va a ser peronista".

"Ojalá que el pueblo argentino pueda transmitir toda esa bronca acumulada a través de las urnas", insistió el hijo del líder camionero, Hugo Moyano.

Respecto a ese eventual Presidente peronista, señaló que "hay tres candidatos anotados: Agustín Rossi, Daniel Scioli y Felipe Solá".

"En una gran PASO nacional elegiremos al candidato que enfrente al proyecto de derecha", destacó el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

Consultado sobre el rol de la líder de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, respondió: "Si Cristina juega, serían cuatro candidatos dentro del peronismo. Trabajaremos con el que el afiliado del peronismo vote mayoritariamente en las PASO".

"Está llevando adelante una estrategia de no polemizar, de silencio. Según las encuestas le va muy bien. No tengo contacto con ella, pero todos estamos con la misma expectativa: si va a ser candidata, creo que va a ser una campaña muy importante y tiene muchas chances", añadió.

Acerca del líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió que "ojalá participe de las PASO del peronismo, porque representa a un sector importante de los trabajadores", mientras que criticó al ex ministro de Economía Roberto Lavagna: "Creo que está afuera del espacio del PJ. Dijo que no quiere participar dentro de una interna y avala la reforma laboral y otros políticas del Gobierno".

Finalmente, Pablo Moyano consideró que "el Gobierno va a mantener su rumbo económico" y rechazó la convocatoria de la Casa Rosada a un acuerdo con la oposición: "No dice nada: no se habla de la pobreza, no se habla de nada. Son slogans de campaña que Durán Barba le ha escrito".