"El Gobierno y sus ministros no tomaron contacto conmigo. No existe negociación posible, si las Pymes, los jubilados y el trabajo no están sobre la mesa", recalcó el líder del Frente Renovador.

En una conferencia de prensa que brindó en Avenida del Libertador 850, en el barrio porteño de Recoleta, el ex diputado nacional aclaró que su partido "no está en ninguna negociación con el Gobierno".

Para el tigrense, la propuesta del Gobierno es una "expresión de buenas intenciones que tiene que ver con darle señales a los mercados y cierta previsibilidad".

"No es un documento que llama a un acuerdo y diálogo sincero", evaluó Massa, que en los últimos días había pedido una convocatoria del Poder Ejecutivo a toda la oposición.

El gobernador norteño, en tanto, consideró que ningún dirigente político "se puede negar a debatir políticas públicas con el Gobierno, aunque tenga diferencias ideológicas sobre cómo se implementarían para poder solucionar los problemas de la gente".

ADEMÁS:

Macri: "Es momento de tener generosidad, sentarse en una mesa y acordar"

Los 10 puntos que el Gobierno busca consensuar con el peronismo "no K"

"Negarse a debatir sobre cómo solucionar los temas que le importan a la sociedad sería antidemocrático y lograr consensos entre todos sería una demostración de madurez política", consideró Urtubey en declaraciones a la prensa en Salta.

De todas formas, consideró que "hubiese sido mejor que estos puntos se discutan al inicio de la gestión del Gobierno y no hacerlo en tiempos electorales y con la crisis que hay. Pero mejor ahora que nunca".

Y agregó: "Al margen del proceso electoral y la incertidumbre que esta genera, la sociedad y también los mercados necesitan tener algunas certezas sobre cuáles son las reglas de juego y para dónde va el país".

Por su parte, Pichetto reafirmó que "la Argentina necesita acuerdos y deben ser discutidos sin especulaciones electorales con los gobernadores y los representantes de los trabajadores".

"Es necesario para la Argentina que las fuerzas políticas acuerden puntos básicos de entendimiento, ya que esto le dará previsibilidad a nuestro país respecto de las políticas públicas básicas que se requieren para una nueva etapa", sostuvo el jefe del bloque de senadores del Bloque Justicialista.

Tras aceptar este jueves la convocatoria del presidente Mauricio Macri, Pichetto insistió en que "deben ser discutidos de manera responsable y sin especulación ni contaminación electoral junto a los gobernadores y los representantes de los trabajadores".

El senador por Río Negro sostuvo que "los puntos que fueron remitidos por el Ministro del Interior son simplemente un esquema inicial" y reiteró que "deberán ser discutidos en profundidad".