Palazzo le pide a Mercado Libre que afilie a sus empleados

"Las empresas fintech no afrontan en la actualidad los mismos costos operativos e impositivos que los bancos, lo que genera una competencia despareja y provoca la pérdida de puestos de trabajo en el sector bancario”, agregó Palazzo.

ADEMÁS

En ese sentido, en declaraciones a CNN radio, agregó: "Vamos a reclamar por la incorporación de todos esos trabajadores a nuestra asociación gremial”. El sindicalista dijo que irá por las “buenas” a pedirle a la empresa Mercado Libre que “regularice” la situación de sus trabajadores afiliándolos a la Asociación Bancaria y si no consigue una respuesta favorable, irá por las “malas” con el “juicio de encuadramiento correspondiente”.

Por otro lado, ante la advertencia de Mercado Libre con poder abrir nuevas oficinas –pero en Uruguay para evitar estas exigencias-, el sindicalista dijo: "Es una actitud extorsiva en la que dicen me permiten hacer lo que quiero o me voy del país . No es bueno para el sector empresario, no es bueno para la sociedad".