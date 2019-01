“El fiscal federal Taiano presentó un amplísimo dictamen diciendo que hubo un plan criminal para asesinar al fiscal Nisman. Por supuesto que lo basó en las pericias de Gendarmería y todos los peritos de parte que intervinieron. El juez Ercolini a partir del dictamen del fiscal Taiano dispuso el procesamiento, después de tomarles indagatoria, a los custodios que estuvieron el sábado y el domingo, y el asesor informático que tenía Nisman, Lagomarsino. Eso fue recurrido por todas las partes que fueron procesadas y se fue a la Cámara de Apelaciones, que por voto de los jueces Irurzun y Bruglia confirmó el hecho en el sentido de que ninguna duda les cabe a los dos en su dictamen que el fiscal Nisman fue víctima de un asesinato. Con una particularidad, hicieron un agregado muy importante: dijeron que además había sido como consecuencia de su actuación funcional, que era que lo mataron por la denuncia que hizo”, dijo el letrado el jueves a TN de Noche.

A su vez, criticó el accionar de los investigadores en el domicilio de Nisman el día que fue encontrado muerto: “Embarraron la escena del crimen, alteraron la escena, no cumplieron con ninguno de los protocolos, ni de preservación de prueba, seguridad o recolección de datos. No sabemos qué falta, qué le sacaron, qué no permitieron que los investigadores de la Justicia pudieron tener acceso. No son solo cuatro años de su muerte sino de tratar de lograr la impunidad de ese asesinato”.

Por último, y respecto a quien fuera el asesor informático del fiscal, Romero Victoria señaló: “Lagomarsino cumplió un rol fundamental. Él fue quien llevó el arma con la que se diera muerte a Nisman. Se pudo determinar en las últimas pericias que hubo varios WhatsApp en los que Lagomarsino contactó a Nisman y no como lo contó él ante la Justicia. Embarra su propia situación. Tiene que estar preso”.