Para el Gobierno, el Tractorazo será "una marcha política"

"No hubo suba de retenciones. Están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen. Se trata de una marcha política y tiene que ver con otros intereses que defender los derechos legítimos del campo, que es un sector fundamental para el crecimiento de la Argentina", expresó Cerruti desde Casa Rosada.

Y agregó: "No entendemos la marcha, no está muy clara, casi con consignas políticas. Si es contra la suba de retenciones, que no existe, no está muy claro para qué están marchando".

La movilización de los ruralistas está pautada para mañana a las 15 hacia Plaza de Mayo y en los últimos días varios referentes de la oposición adelantaron que también se movilizarán.

Embed

Cerruti afirmó además que se hará desde el Gobierno Nacional todo lo necesario con el poder de Policía para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de precios.

"Hay que ser más rigurosos y ejercer todo el poder de policía para que se cumplan los programas de Precios Cuidados y de comercios de cercanía, la Secretaría de Comercio (Interior) está trabajando en este tema", dijo.

Al respecto, cuestionó a aquellos (empresarios) que se comprometieron y después no envían los productos a las góndolas y reiteró que desde el Gobierno Nacional, en consonancia con provincias y municipios, harán todo lo necesario para que se cumpla con el acuerdo.

Asimismo, indicó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, se encuentra en Estados Unidos llevando adelante una cantidad de conversaciones con autoridades y funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y destacó el cumplimiento de los objetivos fiscales pactadas con el organismo para el primer trimestre.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

"El intento de la Corte de convertirse en un poder político fue claramente expresado cuando presentamos el proyecto de ley par modificar el Consejo de la Magistratura. Esa ley es la solución, tiene media sanción del Senado y aún no fue tratada en Diputados", señaló la portavoz sobre uno de los temas de la semana y tras la división del bloque del Frente de Todos en el Senado Nacional.

Y siguió: "El presidente sigue de cerca y con mucha preocupación el conflicto entre el Poder Legislativo y la Corte. Somos el Poder Ejecutivo, pero seguimos muy de cerca lo que está sucediendo".