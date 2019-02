"No me sorprende lo de Stornelli, es un canalla. No tengo ninguna duda que él y Bonadio son unos coimeros asquerosos. La Justicia federal está tarifada y es una mafia”, opinó en una entrevista concedida a El fin de la metáfora.

Por otro lado, el amigo del Papa, se refirió, de esta forma, a la denuncia contra Stornelli y el abogado Marcelo D'Alessio. Asimismo reconoció que "también es obvio” que esta acusación “es una operación política” contra el fiscal, “como las que le hacen a Cristina”.

Por otra parte, cuestionó nuevamente la investigación por la supuesta corrupción en la obra pública y aseguró que la ex presidenta Cristina Kirchner “de corrupta no tiene un pelo”.

“Es una mujer íntegra que puso siempre los intereses de la patria y el pueblo por encima de los suyos, pero hubo graves hechos de corrupción que me avergüenzan”, agregó sobre la gestión de la ex mandataria nacional.