Para Macri, el año que viene se termina el populismo en Argentina

Macri participó - junto a los ex presidentes de centroderecha Mariano Rajoy (España), Sebastián Piñera (Chile) y Álvaro Uribe (Colombia)- del 12 Foro "Otro Cambio Climático" de ACEBEB, en el Yacht Club Puerto Madero.

El fundador del PRO sostuvo que "no hay mal que dure cien años", y dando por sentado una victoria opositora en 2023, llamó a "encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente" desde el primer momento de asumir el poder político.

"Los argentinos tenemos derecho a ser felices con nuestras familias, con nuestros hijos en este país. Por eso a partir del año que viene tenemos que encarar todas las reformas que sean necesarias inmediatamente, con coraje, todos juntos, no solamente un gobierno sino toda la sociedad con el deseo de cambiar para que haya empleo y futuro en nuestro país. Y lo vamos a hacer", aseveró.

El populismo es "una amenaza global"

Macri planteó que para lograrlo hay que derrotar al "populismo", al que definió como una "nueva amenaza global" que ya no solamente afecta a los países latinoamericanos, sino que asedia a otros continentes como el europeo.

Al hacer foco en la experiencia argentina, el dirigente opositor consideró que "el populismo" trajo como resultado "la peor emigración de la historia", ubicando como punto de partida de ese éxodo a agosto de 2019, cuando Alberto Fernández lo derrotó en las PASO presidenciales.

"Lo que logran en un mundo globalizado es que la gente se vaya. En Argentina ha surgido la peor emigración de la historia desde agosto de 2019 para acá. ¿Por qué? Porque los jóvenes hoy dicen 'no me van a robar mi trabajo. Voy a ir a un lugar donde me cobren impuestos razonables y me den la estabilidad de una moneda donde yo pueda ahorrar. Y ahorrar para que pueda comprar mi departamento y pueda proyectar una mejora, un crecimiento, una familiaï", expresó.

Para expresidente, "el populismo" es "la exportación más tóxica" que Latinoamérica "ha hecho al mundo", y destacó que el fenómeno amerita "una respuesta global".

Al explicar las razones del surgimiento de los populismos, opinó que "las clases medias del mundo -mucho más que las clases más humildes- han salido a reclamar demandas infinitas que nuestras democracias no puedan resolver en los tiempos" posibles.

"De ahí es donde arranca esta oferta autocrática populista que tanto daño ha hecho en los países latinoamericanos", analizó.

"Hoy más que nunca hacen falta liderazgos basados en equipos y liderazgos que comparten decisiones y ámbitos con otros lideres del mundo para sostener entre todos políticas a largo plazo, evitando el populismo que promete un maravilloso presente destruyendo el futuro", enfatizó.

El dirigente del PRO caracterizó al populismo como "una propuesta muy exitosa en el corto plazo que hay que enfrentarla con un relato que debe incluir a toda la sociedad civil".

"No alcanza con el sector político para enfrentar ese relato, necesitamos de todas la fuerzas vivas, también del sector privado", acotó Macri.