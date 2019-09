Las frases más destacadas de Miguel Ángel Pichetto:

"El problema de la pobreza tiene que ver con un proceso ligado al crecimiento, ligado a recuperar la cultura del trabajo, tiene que ver con que cuando suena el despertador a la mañana es para levantarse y trabajar y no para tomar mate en la cocina"

“Esto que voy a decir no es muy correcto pero yo no creo que en la Argentina haya una hambruna parecida a la de un país africano. En la Argentina funciona un sistema de seguridad social de una intensidad y un costo extraordinario en términos del presupuesto nacional. El 65 por ciento del total del presupuesto nacional va dirigido a contener a la seguridad social, incluido los jubilados, pero también planes, AUH, ayuda directa, alimentos…”

"El concepto de hambre no es aplicable en la Argentina. (...) Quiero que determinen los sectores y los focos concretos donde la gente no come para que el Estado llegue con el plan social y con la ayuda alimentaria"

“Elegir a (Alberto) Fernández fue un movimiento táctico interesante aunque supongo que (Cristina Fernández de Kirchner) debe estar arrepentida, porque su mensaje en la presentación de los libros gravitó fuerte en la sociedad y quizá ella estaría analizando que hubiera ganado y que no tenía tanto un techo”

“Tengo dudas sobre quién ejercería el poder real en el caso de que (Alberto) sea electo presidente porque la centralidad la tiene Cristina. Ella no cambió y sigue siendo fiel a sí misma. (Andrés “Cuervo”) Larroque dijo que ´ahora es el tiempo de los moderados´. Saquen sus conclusiones: le faltó completar la frase con un ´después hablaremos nosotros´”

“El poder hoy en el Frente de Todos está en la figura de la (candidata a) vicepresidenta (sic). Es la que tiene los votos, la que eligió al candidato y tiene la construcción parlamentaria más poderosa. En el peronismo, el liderazgo es un tema. El líder es en general quien tiene la conducción política del país, hay un esquema de subordinación”

"(A Cristina) No la ninguneo, pero tiene visiones que no comparto. Esta posición de creer que se puede sostener un esquema mágico del distribucionismo vacío y el igualitarismo estúpido no existe en ningún lugar del mundo"

“Alberto tiene una construcción más centrista, el problema es (saber) quién manda. (…) A mí no me gusta el rumbo que está tomando en algunas definiciones internacionales. Dijo que va a buscar inversiones en China, que no le gusta Trump. No me gustó la pelea ridícula con Bolsonaro. Esa mirada de la política internacional no le conviene a la Argentina”

"La única batalla que se pierde es la que no se da. Hay una posibilidad de recuperar votos: hay espacios que votaron castigando a Macri y pueden volver; hay muchos ciudadanos que no fueron a votar; mucha clase media no cree en las Primarias…"

"Hay muchos votantes del peronismo que creen que hay que recuperar las tradiciones democráticas. Mi rol en la campaña es representar a un peronismo democrático que existe en la Argentina y que no está contenido en La Cámpora. (...) Los votos de Espert son liberales enojados por cómo el Estado sostiene a estos piqueteros que cortan la 9 de Julio"