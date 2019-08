Para Moyano, Macri "se quiere ir" pero antes "está provocando" a la gente

En diálogo con la radio El Destape, el sindicalista criticó el paquete de medidas económicas anunciados por el funcionario al asegurar que "enardecen mas a la gente con las necesidades que esta pasando".

"Estas medidas no son nada, son un sanguche y una coca. No se puede resolver con esto la situación de hogares que están pasando necesidades", sentenció Moyano, que adelantó: "Si pasa algo, que sean ellos los que digan 'miren, nosotros no podemos seguir así y nos vamos antes'".

Ante este contexto adverso y con un plano eleccionario que se inclinó mayoritariamente por el Frente de Todos a nivel nacional, manifestó que "el Presidente se quiere ir".

"Hoy prácticamente no tenemos gobierno, espero que Dios nos ayude", aseveró.

"Yo creo que el Presidente nos esta provocando, busca que pase algo, que la gente reaccione", afirmó.