Eufórico, aseguró que "la Argentina se dio cuenta que el cambio" es el Frente de Todos y destacó que de llegar al Gobierno va a "arreglar lo que los otros rompieron".

"Nos dimos cuenta de que el cambio éramos nosotros, no ellos. No vamos a preguntarle a nadie a quién votó. Prometo trabajar para que me entiendan. Los que están intranquilos que no se intranquilicen, nunca fuimos locos gobernando. Una vez más vamos a arreglar lo que los otros rompieron", destacó en el búnker del Frente de Todos, luego de conocerse su holgado triunfo.

Con ironía, se tomó tiempo para responderle a su competidor directo, el presidente Mauricio Macri, quien desilusionado por un resultado muy por debajo de las expectativas, concluyó su mensaje público instando a los argentinos "a dormir".

"A los que recomendaron que nos vayamos a dormir, le pedimos por favor que no se duerman más porque durmieron mucho tiempo y nos generaron un problema enorme", chicaneó.

Antes de que Fernández tomara el micrófono en el búnker del Frente de Todos ubicado en el Complejo C del barrio de Chacarita, se había difundido un video de la precandidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el que agradecía el acompañamiento en las urnas para el frente opositor desde Río Gallegos. Luego de brindar su discurso dentro del búnker, el ex jefe de Gabinete salió del predio, recorrió unos metros hasta un escenario montando sobre la Avenida Corrientes, donde habló para una multitud que se agolpó para vitorear al candidato, que se mostró junto a otras figuras del Frente de Todos como Axel Kicillof y Sergio Massa.

"Estoy seguro que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Les quiero agradecer a cada uno de los argentinos que nos dieron el voto. Es un testimonio de su confianza", señaló.

Todo lo que dijo Alberto Fernández:

-"Estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo. Los argentinos empezamos a construir otra historia".

-"Venimos a crear una nueva Argentina. Vamos a construir un país donde todos tengan la posibilidad de crecer y desarrollarse en el país donde nacieron".

-"Hoy la Argentina dio un veredicto claro que dice cambiemos. Cambiemos en el mejor sentido... nos dimos cuenta que el cambio somos nosotros, no ellos".

-"Una vez más vamos a arreglar los problemas que otros generaron".

-"A partir de hoy se terminó el concepto de venganza y de grieta".

ADEMÁS:

Contundente triunfo de Alberto Fernández en las PASO

En su primer tuit tras celebrar su victoria, Alberto Fernández le agradeció a Lavagna

Provincia de Buenos Aires: aplastante victoria de Kicillof

Video: la emoción de Alberto Fernández al enterarse de los resultados

Macri: "Me duele que tantos argentinos crean que hay que volver al pasado"