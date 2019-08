El Jefe de Estado emitió su voto en la Escuela N 16 "Wenceslao Posse", ubicada en la calle Juncal 3131, en la ciudad de Buenos Aires, donde llegó acompañado por su esposa, Jualiana Awada.

En declaraciones a los periodistas, a quienes entregó cajas con medialunas, como lo hace habitualmente también con las autoridades de la mesa en que le toca votar, y junto con su vocero Iván Pavlosky, el Presidente pidió "que la ansiedad" no "gane", y se manifestó "tranquilo" porque se hizo "todo" lo que se tenía "para poner y dar con el corazón".

"Estamos tranquilos. Hicimos todo lo que teníamos para poner y dar con el corazón, todo eso pusimos", dijo.

En cuanto al momento en que se conocerán los resultados, Macri dijo que la carga de los datos "va a empezar a las nueve, pero a eso de las 10 y media creo que vamos a tener ya información más concreta".

Sobre la votación, evaluó que "cada uno va a hacer lo que cree", aunque destacó: "Nosotros creemos en continuar estas reformas, este trabajo, este cambio profundo que está viviendo la Argentina y otros quieren otras cosas, hoy es muy importante lo que suceda en esta elección".

Los comicios "expresan muchas cosas hacia adentro y hacia afuera del país, con lo cual es importantísimo", dijo y opinó que "definen 30 años de la historia del país".

Consultado sobre si tenía alguna "cábala" para asegurar los resultados de las elecciones, Macri afirmó: "Las cábalas se me acabaron todas con (Carlos) Bilardo, ahí no me quedó ninguna".

En cuanto a la incidencia que tendrán en la economía a partir del día después, el Presidente consideró que "los mercados esperan que los argentinos sigamos el mismo camino, el mundo espera eso hoy".

Dijo que luego de votar se trasladaría la quinta familiar de "los Abrojos", en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, para almorzar junto con alguno de sus hijos.