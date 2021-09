Cinthia Fernández, precandidata a diputada por el partido Unite en la provincia de Buenos Aires, que había usado el tango “Se dice de mí” para presentar su propuesta, no llegó a reunir la cantidad de votos necesaria para presentarse en noviembre. Sin embargo, quedó conforme con su performance y en las redes sociales aseguró que en algunos municipios faltaban sus boletas.

“Gracias a esas mas de 90.000 personas que confiaron en mí. Quedamos en la puerta por nada”, escribió en Twitter.

La gran sorpresa fue la periodista Carolina Losada que dejó su rol de conductora televisiva para postularse a precandidata Senadora Nacional por Santa Fe por Juntos por el cambio. En la provincia el partido se impuso por diez puntos sobre Frente de todos y entra las cuatro boletas internas, la de la periodista obtuvo el primer lugar, por lo que finalmente en noviembre la ex Intratables irá por su lugar en la banca.

“Que la gente elija a los candidatos que los van a representar me parece muy democrático. La gente no falla. Lo sentía en la calle a este respaldo. No nos guiamos mucho por las encuestas. La cantidad de gente venía y me decía que vuelvo a creer en la política porque vos te metiste en política. Estoy muy feliz”, dijo en sus redes la flamante candidata.

ADEMÁS:

“Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco más con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza”, había anunciado el cantante y ex Gran Hermano 2015 Brian Lanzelotta, pre candidato a primer concejal de dicho municipio por el Partido Federal, que encabeza a nivel provincial Miguel Saredi.

Con solo el 1,17 por ciento de los votos, el joven que dejó en pausa su carrera musical durante la campaña y se mostró cerca de la gente, quedó afuera de la carrera electoral de cara a noviembre.

Amalia Granata, diputada provincial de Santa Fe desde el 2019 se presentó cómo precandidata a senadora. Aunque su lista reunió muchos votos, no quedó como primera fuerza de su partido por lo que la ex mediática no será candidata.

Roberto García Moritán, conocido en el ambiente del espectáculo por ser el marido de Pampita encabezó la lista de precandidatos a legisladores porteños por Republicanos, el espacio que lidera el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy en las internas del Pro. La lista obtuvo el segundo lugar en las internas pero con una gran cantidad de votos, con lo cual, será candidato en los primeros lugares de la lista en noviembre, con importantes chances de resultar electo.