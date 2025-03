Patricia Bullrich cruzó a Mauricio Macri y le pidió que la llame en vez de "revolear" tuits

Asimismo, remarcó que “si le manda un mensaje” personal puede explicarle el problema existente entre Ciudad y Nación respecto a los presos. “Si me revolea un tuit, no”, añadió.

“Si Macri (Mauricio) me habla por teléfono o me manda un mensaje y me dice que quiere entender el problema, yo me voy a su casa y se lo explico, pero si me revolea un tuit o me manda un tuit (el exministro de Seguridad porteño) Waldo Wolff... Lavada de manos, no,” indicó la ministra.

En la misma línea, informó que, en su momento, habló con el ministro de Justicia porteño Gabino Tapia, con Wolff y con el jefe de Gobierno Jorge Macri para “pasarles” el Sistema Penitenciario y sugerirles “que terminen la cárcel” de Marcos Paz.

En cuanto a las funciones que tiene el Gobierno Nacional vinculadas a la seguridad y a la situación de los presos, señaló que están haciendo “todo lo que hay que hacer para vaciar las comisarías” y “transferirles” el Sistema Penitenciario Federal, “que lo tienen que agarrar porque es de ellos, como Córdoba, como cualquiera,” afirmó.

“Ya les ofrecimos ponerle personal penitenciario a las alcaldías, tenemos todo listo: el convenio, el acta que firmamos el 12 de diciembre y la transferencia del presupuesto aprobada por el Ministerio de Economía. Yo creo que, en definitiva, hay un tema de que en la Ciudad nadie quiere tomar el control del Servicio Penitenciario. Transfirieron a la Policía porque es bueno tener policía... pero tener presos no es tan bueno, es más oscuro”.

El temporal de Bahía Blanca y la atribución de responsabilidades

Bullrich también se refirió al temporal en Bahía Blanca y manifestó que para este tipo de situaciones naturales “no hay infraestructura que aguante”.

“El viernes cayeron 300 milímetros en ocho horas en una ciudad que tiene 190 milímetros al año. Es un fenómeno climático de lluvia que rompe todo y hace que todos los arroyos y aliviadores superen su capacidad. Todo colapsa porque el agua no solamente viene por la lluvia, sino también por los desbordes y eso genera inundaciones,” planteó.

Asimismo, habló sobre el recorrido que hizo por las zonas afectadas, en un camión del Ejército, y “vio el aplastamiento de los autos” y los puentes “colapsados.”

“En esos barrios, en 20 minutos, el agua se llevó todo. Frente a esto, no hay infraestructura que aguante ni acá ni en New Orleans ni en ningún lado,” concluyó.