"La primera sorprendida de esa nota soy yo; cuando la leía, no lo podía creer”, aseveró la ministra al referirse esta mañana, en una entrevista con Radio La Red, a una nota publicada por el diario Clarín, que indicaba que la funcionaria no descarta irse del país por temor a represalias en caso de un triunfo del Frente de Todos.

"Pase lo que pase, no me iría nunca del país, y no estoy preocupada por mi seguridad”, aseveró.

ADEMÁS:

Además, Bullrich aseguró que “todos los días” habla con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y con su partido, y que está trabajando en la campaña, en el marco de la decisión “de ir a fondo para cambiar el resultados” de las PASO, en las que el Frente de Todos se impuso por 16 puntos a Cambiemos.

En un artículo publicado hoy, el periodista Walter Schmidt sostuvo que tanto Bullrich como el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, no descartaban la posibilidad de irse del país por temor a represalias en caso de un triunfo opositor en los comicios.