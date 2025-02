Patricia Bullrich recibió reclamos salariales de los gendarmes en Salta

"Mi hijo no tiene para comer, le sale 450 mil pesos el alquiler, no le alcanza con 5% (de aumento). Gana 25 mil pesos por día, no es nada", le dijo a Bullrich el padre de un gendarme, en imágenes que se viralizaron en las redes.

Ante eso, se observa que la funcionaria le respondió: "Ustedes tiene que confiar en nosotros, estamos con ustedes. Estamos trabajando para un plan Procear de viviendas".

"Le juro por Dios que estamos haciendo un esfuerzo enorme. El gobierno hizo un esfuerzo con el 5%, más el uno y medio más el uno es el 7,89%, nadie está recibiendo ese aumento", siguió Bullrich.

Y cerró: "Los alquileres los vamos a ir cambiando por casas porque vamos a agarrar todos los planes Procrear que son casas, téngame confianza que vamos a ir mejorando. Camioneros cerró el 1%".

Tras la respuesta de la ministra, el hombre del reclamo agregó: "Espero que sea pronto porque no va más".

Familiares de gendarmes y otras fuerzas reclamaron “un sueldo digno”

Familiares y amigos de gendarmes, y de otras fuerzas de seguridad, realizaron una protesta para que los agentes en ejercicio tengan “un sueldo digno”; la convocatoria fue llevada acabo por sus allegados debido a que los propios efectivos “tienen miedo a que les descuenten” dinero de sus salarios.

La esposa de uno de los gendarmes, que se encontraba en la manifestación, sostuvo que el salario que perciben los agentes “es una vergüenza” y que los mandan a la calle “combatir el narcotráfico y la delincuencia por 700 mil pesos mensuales”.

“Las mujeres de los gendarmes no podemos salir a trabajar porque estamos lejos de todo, de nuestras familias ¿Con quién dejamos a nuestros hijos? Nos están dando la espalda. ¿Qué pasó sra. Ministra (Patricia Bullrich)? Iba a cuidar a su gente. Estamos bajo el índice de la pobreza con 15 años de antigüedad. Estamos defraudados. Somos pocos (en la manifestación) porque están amenazando al personal. Es una vergüenza que las altas cúpulas no representen a su gente, eso nos indigna como familia, porque adonde nos mandan, vamos. A la gente que va a Rosario, a los operativos, le descuentan el viático. Se están olvidando de la gente que cuida al pueblo”, aseguró una de las manifestantes.

Por otro lado, uno de los efectivos jubilados indicó que “están visibilizando una problemática que tienen los grados inferiores” porque aquellos agentes que pertenecen a puestos jerárquicos “reducen gastos en el gimnasio, en paseos o en ir a cenar y pueden vivir”, señaló.

“El que no puede vivir es el que está recién ingresado con 750 mil pesos. Y si encima tiene que alquilar, no le alcanza porque mínimo le lleva 350 ó 400 mil pesos. No estamos diciendo nada que no sea la realidad”, declaró a UNAR Agency.

La convocatoria de este reclamo surgió el pasado viernes luego de que la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunciara un aumento salarial de emergencia del 5 %, para las fuerzas de seguridad federales, con el objetivo de frenar el rechazo por los bajos salarios que venían percibiendo.

Días atrás, hubo protestas internas llevadas a cabo frente al Edificio Centinela (CABA) y al Monumento a la Bandera (Rosario); para evitar represalias contra los efectivos en ejercicio, las movilizaciones continuarán siendo organizadas por familiares, amigos y allegados de los gendarmes.