Diputados aprueban por amplia mayoría la emergencia del Garrahan y el Financiamiento Universitario

La iniciativa a favor del Garrahan fue sancionada por amplia mayoría ya que obtuvo 159 .votos contra 67 y 4 abstenciones , con lo cual alcanzó dos tercios que van a necesitar cuando el Gobierno vaya a vetar esta ley.

El proyecto, que ahora se debe tratar en el Senado, fue aprobado por los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda, y radicales.

La iniciativa fue rechazada por los diputados de la Libertad Avanza, los radicales “peluca” de Liga del Interior, y el grueso del PRO.

El Gobierno Nacional rechaza el aumento de aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El plenario legislativo comenzó a las 18,45 a debatir el proyecto de emergencia por un año del hospital Garrahan, luego de haber aprobado por una amplia mayoría el aumento del presupuesto para las Universidades.