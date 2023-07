Patricia Bullrich se presenta como "la fuerza del cambio"

Embed Llegó el momento de poner en marcha la fuerza que va a ordenar el país. Si no es todo, es nada.



Sumate a #LaFuerzaDelCambio:https://t.co/a74OLFn1zX pic.twitter.com/AqsocnLHYQ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 7, 2023

A través de sus redes sociales, la exministra de Seguridad de la Nación y oponente en la interna de la alianza opositora a Horacio Rodríguez Larreta, publicó su video en el sostiene: “Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un técnico de la economía. Pero no estamos viviendo en un país normal. Estamos en esta Argentina”.

Y agrega: “Acá nada es como debería ser y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos. Fuerza porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias”.

“Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle. Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, no es nada. Llegó el momento de generar grandes cambios estructurales y hacer lo que nunca se hizo. Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país. Bienvenida la fuerza del cambio”, finaliza.

Polémica

El video de Bullrich generó polémica. A lo largo de los 84 segundos que dura el video de campaña, la exministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, critica lo sucedido en el país en los últimos años. Pero el periodista Ignacio Corral, que trabaja en diversos medios, que comentó: “Este testimonio que usa Patricia Bullrich en su spot de campaña forma parte del documental ‘Comer en la calle’ que hicimos con Filo News en 2019, durante la gestión de Mauricio Macri”.

Embed Este testimonio que usa @PatoBullrich en su spot de campaña forma parte del documental "Comer en la calle" que hicimos con @filonewsOK en 2019, durante la gestión de @mauriciomacri.



https://t.co/CpLgLq8gK8 pic.twitter.com/8kZFg4BmZ5 — Nacho Corral (@ignaciocorral) July 7, 2023

Junto a su posteo en redes sociales, el periodista compartió un enlace al documental donde también en el segundo 13 aparece la misma mujer, llamada Silvana, diciendo la misma frase, con la misma ropa, pero con un plano más abierto.