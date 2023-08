Patricia Bullrich tuvo problemas con el voto electrónico: "Fue un desastre"

Bullrich emitió primero su voto a las categorías nacionales sin dificultades con la boleta tradicional de papel. Claro que, cuando se aprestó a elegir las categorías de la ciudad de Buenos Aires, con la máquina que registra el voto electrónico, tuvo una importante demora de varios minutos, por problemas técnicos con ese equipo.

Después de la asistencia de varios técnicos, Bullrich finalmente logró votar tras una espera de más de diez minutos mientras se solucionaban los problemas derivados con este equipo. "La votación para la ciudad de Buenos Aires fue un desastre. Tuve que votar como siete, ocho veces, porque me cambiaron la máquina, porque no funcionaba", subrayó la ex ministra de Seguridad.

"Me pasó una cosa muy rara, porque votaba una lista y terminaba saliendo impresa otra distinta, tampoco funcionaba la máquina y por suerte estaba el delegado electoral y los técnicos", indicó la postulante de JxC.

votobullrich2.JPG "Votaba una lista y terminaba saliendo impresa otra distinta", afirmó Patricia Bullrich.

La precandidata relató que "tuvieron que cambiar la máquina, y tuve que votar en otra máquina". "A mi me parece que los sistemas electorales tienen que tener una maduración, hay que probarlos un tiempo largo, mi experiencia personal fue mala", observó Bullrich al cuestionar este sistema, que fue elegido por su adversario en la interna, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Por último, Bullrich aseguró además que "hoy a la noche en el búnker va a haber una convivencia y por eso hay un búnker común. Ni bien se sepan los resultados se procederá a que se salga a hablar según las reglas que fije el que gane" la interna.