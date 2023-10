Pedido de perdón al Papa en el debate presidencial

Massa criticó al diputado de La Libertad Avanza (LLA) por sus declaraciones sobre el Papa Francisco durante una entrevista que le concedió al periodista estadounidense Tucker Carlson, la cual fue publicada en X (ex Twitter).

En aquél reportaje, Milei acusó al Sumo Pontífice de tener una “fuerte injerencia en la política” y mostrar una “gran afinidad con dictadores como (Fidel) Castro o (Nicolás) Maduro”.

“Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido -dijo Massa-. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia”.

Milei evitó referirse a la reciente entrevista y habló sobre críticas que hizo hacia Francisco años atrás cuando “todavía no estaba en política”. “Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó al candidato de Unión por la Patria.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, agregó Milei.

Antiguas declaraciones contra Francisco

En 2009, el candidato libertario calificó al Sumo Pontífice como “el representante del maligno en la Tierra” y lo definió como un “jesuita que promueve el comunismo” y un “personaje impresentable y nefasto”.

Tras las reiteradas críticas de Milei hacia el Papa Francisco, los curas villeros de la Iglesia organizaron en el barrio porteño 21-24 , una misa de desagravio con el objetivo de reivindicar la figura del Sumo Pontífice y rechazar “todo tipo de injurias, mentiras e insultos que se están manifestando en esta campaña electoral” .

El propio presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, remarcó que “es imposible construir un país sin diálogo y con insultos, gritos y descalificaciones”.