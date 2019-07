"Antes de tocar el tema, quiero decir algo respecto de La Cámpora, que se merece una explicación: hay muchos jóvenes, con los cuales he trabajado, estado en contacto, brillantes chicos jóvenes que pertenecen a La Cámpora y que están trabajando muy bien por sus compañeros jóvenes", explicó la religiosa, quien, en esta semana, acusó a dicha agrupación de ser "el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner".

En ese contexto, la religiosa advirtió sobre los supuestos vínculos de la agrupación kirchnerista con el narcotráfico, una acusación que luego fue replicada por la organización que lidera Máximo Kirchner. De esta manera, en el programa de "La Chiqui", la coordinadora de la Red de Infancia Robada alegó que, entre todos los "improperios" que recibió a raíz de sus dichos, algunas "cositas" eran "mentira".

"No son todos los jóvenes, pero, lamentablemente, a la hora de hablar de La Cámpora uno está hablando de liderazgos que han sido cooptados por las mafias", puntualizó Pelloni, quien agregó: "La verdad la voy a decir porque conozco líderes de La Cámpora, creo que ahí está el problema, y que no serán todos también. Voy a hablar con justa medida, yo hablo de visitas que he hecho, de trabajar en terrenos de mucha pobreza, de la vulnerabilidad invisibilizada, donde La Cámpora, con gente joven y líderes formados, han entrado y las mafias del narco, digo yo, estudian el lugar en el que van a entrar".

