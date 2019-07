Pidieron cinco años de cárcel para Fernando Esteche, ex líder de Quebracho

La pena fue pedida este martes ante la jueza correccional 1 de La Plata, Miriam Ermili, quien habilitó la feria judicial para los alegatos del juicio oral y público, que se desarrolló en los tribunales de La Plata, con la presencia del imputado, y una sala colmada de simpatizantes de Esteche.

Por su parte, el abogado defensor Fabián Améndola, solicitó a la magistrada la “absolución” del acusado porque consideró que “no se pudo acreditar la materialidad del hecho”, y “todos los asistentes y testigos negaron la existencia de esas manifestaciones”.

El veredicto se dará a conocer el próximo jueves, a las 12, informó la jueza al término del debate, y allí le dijo a Esteche si quería formular algún comentario, a lo que el imputado, informó que no se presentará a escuchar la decisión final, y dirigiéndose a sus hijos les pidió que “anden por la vida orgullosos de su padre”.

"Soy un hombre de bien, les pido que no los abrigue ni los asome la vergüenza”, expresó un atribulado Esteche.

El líder de Quebracho, con la voz quebrada, afirmó: “Siento que hay golpes en la vida, siento que hay una persecución política”.

Esteche llegó al juicio oral y público después de un denuncia del fiscal Marcelo Romero, quien consideró que el ex dirigente actualmente detenido en la Cárcel de Ezeiza en la causa por el memorandum de entendimiento con Irán, incurrió en “apología del delito”, por supuestas expresiones vertidas durante un acto del partido Miles, orientado por el detenido Luis D'Elía, hace tres años, en las afueras de La Plata.

En ese encuentro Esteche habría dicho que el de Mauricio Macri “es un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo”.

De ese acto participaron, entre otros, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex vicepresidente Amado Boudou y el ex periodista Osvaldo Papaleo.